Bayer Leverkusen, Loic Bade'yi Sevilla'dan transfer etti

Bayer Leverkusen, Sevilla'dan 25 yaşındaki stoper Loic Bade ile 30 Haziran 2030'a kadar sözleşme imzaladı; İspanya basını 29 milyon avro bonservisten söz ediyor.

Transfer Detayları

Bayer Leverkusen, İspanya'nın Sevilla takımından 25 yaşındaki Fransız futbolcu Loic Bade'yi kadrosuna kattı.

Kulüp, futbolcu ile 30 Haziran 2030'a kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

İspanya basınında, transferin 29 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Ülkesinde Le Havre, Lens, Rennes formaları giyen Bade, 2023'te Sevilla'ya imza attı. Sevilla kariyerinde 93 maça çıkan Fransız stoper, 3 gol kaydetti.

Teknik direktörlüğe Hollandalı Erik ten Hag'ı getiren Bayer Leverkusen, Bade'nin yanı sıra Malik Tillman, Jarell Quansah, Ibrahim Maza, Mark Flekken, Ernest Poku ve Christian Kofane gibi oyuncuları transfer ederek 140 milyon avroya yakın bonservis harcaması yaptı.

