Bayern Münih'in Genç Oyuncusu Jiaxuan Guo Hayatını Kaybetti

Bayern Münih Dünya Karması'nın 18 yaşındaki oyuncusu Jiaxuan Guo, geçirdiği trajik bir kaza sonucunda hayatını kaybetti. Guo, Şubat ayında Madrid'de bir antrenman maçı sırasında yüzüne aldığı diz darbesi nedeniyle beyin ölümü gerçekleşmişti.

Alman kulübü Bayern Münih, resmi web sitesinde yaptığı açıklamada, 6 Şubat tarihinde İspanya'da meydana gelen bu üzücü olay sonucunda Guo'nun ciddi bir kafa travması yaşadığını ve ardından hayatını kaybettiğini bildirdi.

Jiaxuan Guo, 2023 yılında dünyanın dört bir yanından futbolcunun yeteneklerini sergileme fırsatı bulduğu Bayern Münih Dünya Karması'nda forma giymekteydi. Ayrıca, genç oyuncu, Çin'in genç milli takımlarında da görev almıştı.