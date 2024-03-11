Bist 100
9.200,91 0%
DOLAR
32 0,29%
EURO
35,07 0,24%
ALTIN
2.230,36 0,34%

Bayern Münih-Mainz maçında yürekleri ağza getiren olay

Taraftarın ve futbolcuların yürekleri ağızlarına geldi! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 11.03.2024 13:43
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 13:43
Bayern Münih-Mainz maçında yürekleri ağza getiren olay

Bayern Münih ve Mainz maçında herkesi korkutan bir olay yaşandı! Hakem müdahale etti! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MAÇTA HERKESİ KORKUTAN OLAY

Bundesliga liginde 25. hafta geride kaldı. 25. haftada Bayern Münih ve Mainz karşılaştı. Maçın 13. dakikasında Harry Kane ilk golü attı ve 19. dakikada ikinci gol Goretzka tarafından geldi. 31. dakikada Mainz ilk golünü attı ancak 45+7. dakikada Kane takımının üçüncü golünü atmayı başardı. Bol gollü geçen maçta 47. dakikada Müller, 61. dakikada Musiala, 66. dakikada Gnabry, 70. dakikada Kane ve 90+2. dakikada Goretzka gol buldu ve Bayern Münih evinde 8-1'lik galibiyete imza attı. 

maçta herkesi korkutan olay

Maçın 33. dakikasında Atletico Madrid forması da giyen Josuha Guilavogui Müller ile çarpıştı ve yere düştü. Kafasını takım arkadaşının dizine çarpan başarılı futbolcunun dili boğazına kaçtı. Taraftarlar ve sahadaki futbolcular olayın şokunu yaşarken Hakem Patrick Ittrich 33 yaşındaki futbolcunun yanına koşarak müdahale etti ve boğazına kaçan dilini çıkararak resmen hayata döndürdü. Hakem böyle konularda hızlı hareket edilmesi gerektiğini ve birçok durumla karşılaştığını belirtti. Guliavogui karşılaşma sonrasında futbolculara ve hakeme teşekkürlerini iletti. 

İLGİLİ HABERLER

4A 4B'liye yüzde 30 zam - Nisan'da 1,35'e ek 3.000 TL ödenecek

4A 4B'liye yüzde 30 zam - Nisan'da 1,35'e ek 3.000 TL ödenecek

İster 2 bin lira ister Ramazan kolisi: Bedavaya hak sahibine dağıtılacak

İster 2 bin lira ister Ramazan kolisi: Bedavaya hak sahibine dağıtılacak

Başvuranlara 5.330 TL destek piyangosu çıktı! Çocuklu aileler elini çabuk tutsun

Başvuranlara 5.330 TL destek piyangosu çıktı! Çocuklu aileler elini çabuk tutsun

Ünlü lokantalardan fırlamış evde beyti kebabı tarifi! Birebir aynı lezzet

Ünlü lokantalardan fırlamış evde beyti kebabı tarifi! Birebir aynı lezzet

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İbrahim Üzülmez'i üzen gelişme!
2
Göztepe, adım adım Süper Lig'e koşuyor
3
Bayern Münih-Mainz maçında yürekleri ağza getiren olay
4
Gaziantep FK-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri belli oldu
5
Türk yıldızlar Avrupa maçlarına damga vurdu
6
Beşiktaş'ın ne kadar borcu olduğu ortaya çıktı
7
Ronaldinho'dan yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı!

Kamu Bankası ile borçlar sıfırlanacak: 70.000 TL şipşak IBAN'a yatacak

Ünlü lokantalardan fırlamış evde beyti kebabı tarifi! Birebir aynı lezzet

SSK- Bağ-Kur'luya 17-28 Nisan'da ödenecek 2. maaş tutarları netleşti: Fatura desteği bile var!

Emekliye bir SMS ile 10 maaş ödeme! O bankalar bir kuruş faiz almıyor

4A 4B'liye yüzde 30 zam - Nisan'da 1,35'e ek 3.000 TL ödenecek

İster 2 bin lira ister Ramazan kolisi: Bedavaya hak sahibine dağıtılacak

Başvuranlara 5.330 TL destek piyangosu çıktı! Çocuklu aileler elini çabuk tutsun

Adalet Bakanlığı dev personel alımını başlatıyor! Zabıt katibi, mübaşir... KPSS şartına dikkat

Yeni destek programında emekliye ek destek! 0,69 faizli kredi her sene 0,25 indirilecek

Migros'tan 300 TL'lik bedava alışveriş! Ramazan sofraları bedavaya geliyor

Memur olmak isteyenlere dev fırsat! KPSS'den bu puanı alan hemen başvurabilecek

Milyonlarca vatandaşa yeni fiyat verildi! Eskisini unutun, artık bu fiyata satılacak