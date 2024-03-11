Bayern Münih-Mainz maçında yürekleri ağza getiren olay

Bayern Münih ve Mainz maçında herkesi korkutan bir olay yaşandı! Hakem müdahale etti! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MAÇTA HERKESİ KORKUTAN OLAY

Bundesliga liginde 25. hafta geride kaldı. 25. haftada Bayern Münih ve Mainz karşılaştı. Maçın 13. dakikasında Harry Kane ilk golü attı ve 19. dakikada ikinci gol Goretzka tarafından geldi. 31. dakikada Mainz ilk golünü attı ancak 45+7. dakikada Kane takımının üçüncü golünü atmayı başardı. Bol gollü geçen maçta 47. dakikada Müller, 61. dakikada Musiala, 66. dakikada Gnabry, 70. dakikada Kane ve 90+2. dakikada Goretzka gol buldu ve Bayern Münih evinde 8-1'lik galibiyete imza attı.





Maçın 33. dakikasında Atletico Madrid forması da giyen Josuha Guilavogui Müller ile çarpıştı ve yere düştü. Kafasını takım arkadaşının dizine çarpan başarılı futbolcunun dili boğazına kaçtı. Taraftarlar ve sahadaki futbolcular olayın şokunu yaşarken Hakem Patrick Ittrich 33 yaşındaki futbolcunun yanına koşarak müdahale etti ve boğazına kaçan dilini çıkararak resmen hayata döndürdü. Hakem böyle konularda hızlı hareket edilmesi gerektiğini ve birçok durumla karşılaştığını belirtti. Guliavogui karşılaşma sonrasında futbolculara ve hakeme teşekkürlerini iletti.