Kayserispor'a Yeni Sağ Bek: RonaelPierre-Gabriel

Dinamo Zagrebli 27 yaşındaki oyuncu ile prensipte anlaşıldı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, savunma hattını güçlendirmek için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, Dinamo Zagreb forması giyen 27 yaşındaki Fransız sağ bek RonaelPierre-Gabriel ile prensip anlaşmasına vardı.

Kulüpten henüz resmi belge paylaşılmasa da, edinilen bilgilere göre Gabriel'in kısa süre içinde Kayseri'ye gelerek resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. Transferin tamamlanması halinde oyuncunun takıma kattığı dinamizm ve deneyim, sağ bek pozisyonunda rekabeti artıracak.

Haberi ilk olarak duyuran isim ise MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy oldu. Ersoy, Kayserispor’un yeni sağ bekini transfer ettiğini kamuoyuna duyurdu.

Kayserispor cephesi ve oyuncunun resmi açıklamaları beklendiği için, transferle ilgili son durum ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

