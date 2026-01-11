Trendyol 1. Lig 20. Hafta: Pendikspor 0-0 Bodrum FK

Pendikspor ile Bodrum FK, Trendyol 1. Lig 20. haftasında Pendik’te 0-0 berabere kaldı; maçta kritik fırsatlar üst direkten ve kaleci kurtarışlarıyla engellendi.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 21:12
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 21:13
Trendyol 1. Lig’in 20. haftasında Pendikspor, konuk ettiği Bodrum FK ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşma boyunca her iki takım da gol için çaba gösterse de fileleri havalandıran taraf olmadı.

Maçtan dakikalar

4. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Clarke-Harris kafayla içeri çevirdiği topa kale önünde Vinko Soldo’nun vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.

19. dakikada sol taraftan Dimitrov’un kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Furkan Apaydın’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

20. dakikada sol taraftan Dimitrov’un yaptığı ortada ceza sahası içinde savunmada Furkan Doğan’ın ters vuruşunda kaleci Deniz Dilmen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

56. dakikada Hüseyin Maldar’ın ceza sahası içi sağ tarafından yerden içeri çevirdiği topa ön direkte Clarke-Harris’in vuruşunda kaleci Sousa meşin yuvarlağı kurtardı. Pozisyonun devamında tekrar topu önünde bulan Clarke-Harris, yaptığı vuruşta kaleci Sousa çarpan top kornere çıktı.

69. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Dimitrov, ceza yayı üzerinde pasını Ali Habeşoğlu’na bırakttı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmada Soldo’ya çarpıp kornere gitti.

Kadrolar ve teknik ekip

Stat: Pendik

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Muhammet Ali Doğan, Azad İlhan

Pendikspor: Deniz Dilmen, Yiğit Fidan, Berkay Sülüngöz, Soldo, Hüseyin Maldar (Görkem Bitin dk. 88), Hakan Yeşil (Hamza Akman dk. 61), Mesut Özdemir, Denic, Furkan Doğan, Wilks, Clarke-Harris (Thuram dk. 78)

Yedekler: Emre Koyuncu, Utku Yuvakuran, Ahmet Karademir, Enis Safin, Efehan Pekdemir, Adnan Uğur, Tarık Tekdal

Teknik Direktör: Uğur Uçar

Bodrum FK: Sousa, Mert Yılmaz, Ajeti, Ali Aytemur, Furkan Apaydın, Musah Mohammed (Ege Bilsel dk. 85), Ahmet Aslan, Brazao (Omar Imeri dk. 65), Fredy, Dimitrov (Enes Öğrüce dk. 90+2), Ali Habeşoğlu

Yedekler: Bahri Tosun, Baran Demir, Mustafa Erdilman, Adem Metin Türk, Emirhan Arkutcu, İsmail Tarım, Cenk Şen

Teknik Direktör: Burhan Eşer

Sarı kartlar

Pendikspor: Hakan Yeşil, Hüseyin Maldar

Bodrum FK: Dimitrov

EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

