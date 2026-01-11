Sefer Yılmaz: "3 puanı hak eden taraftık"

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Pendikspor ile 0-0 biten maçta oyun üstünlüklerinin olduğunu ve 3 puanı hak ettiklerini söyledi.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 22:15
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 22:15
Trendyol 1. Lig 20. haftasında Pendikspor ile golsüz eşitlik

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, deplasmanda oynadıkları Pendikspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Trendyol 1. Lig’in 20. haftasında oynanan mücadele 0-0 sona erdi. Yılmaz, maçla ilgili olarak, "Çok keyifli bir futbol akşamı oldu. 0-0 bitmesine rağmen izleyenlere keyifli bir maç izlettiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Pendikspor için "Pendikspor iç sahada en iyi futbolu oynayan takımlardan biri. Hiç mağlubiyet almadılar, en fazla galibiyeti olan takım" değerlendirmesinde bulundu ve ekledi: "Normal şartlarda buradan puan almamıza sevinebilirdik ama bu oyun sonrası hem futbolcular hem teknik heyet çok üzüldük. 3 puanı hak eden taraftık. Oyun genelinde üstündük. Daha fazla pozisyon ürettik, ceza sahasına daha fazla giren takımdık. Golü atamadık."

Teknik sorumlu, maçın ardından ligin ikinci yarısına dair de ümitli konuştu: "Ligin ikinci yarısı için iyi bir başlangıç oldu. Önümüzdeki hafta Sivas’tan alacağımız 3 puanla yükseliş başlayacak. Sonuna kadar bu işi kovalayacağız."

