Sefer Yılmaz: "3 puanı hak eden taraftık"

Trendyol 1. Lig 20. haftasında Pendikspor ile golsüz eşitlik

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, deplasmanda oynadıkları Pendikspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Trendyol 1. Lig’in 20. haftasında oynanan mücadele 0-0 sona erdi. Yılmaz, maçla ilgili olarak, "Çok keyifli bir futbol akşamı oldu. 0-0 bitmesine rağmen izleyenlere keyifli bir maç izlettiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Pendikspor için "Pendikspor iç sahada en iyi futbolu oynayan takımlardan biri. Hiç mağlubiyet almadılar, en fazla galibiyeti olan takım" değerlendirmesinde bulundu ve ekledi: "Normal şartlarda buradan puan almamıza sevinebilirdik ama bu oyun sonrası hem futbolcular hem teknik heyet çok üzüldük. 3 puanı hak eden taraftık. Oyun genelinde üstündük. Daha fazla pozisyon ürettik, ceza sahasına daha fazla giren takımdık. Golü atamadık."