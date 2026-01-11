Uğur Uçar: Bu takımı Süper Lig’e çıkarmak için çalışacağız

Pendikspor Teknik Direktörü Uğur Uçar, Bodrum FK ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından genç oyuncularla Süper Lig hedefini sürdüreceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 22:15
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 22:15
Pendikspor Teknik Direktörü Uğur Uçar, Trendyol 1. Lig’in 20. haftasında konuk ettiği Bodrum Futbol Kulübü ile golsüz berabere kaldıkları karşılaşmayı değerlendirdi.

Maçın özeti

Maça istedikleri gibi başladıklarını, ilk 20 dakikada net pozisyonlar bulduklarını ancak değerlendiremediklerini söyledi. İlk 20 dakika net pozisyon bulduk ama değerlendiremedik. Sonra Bodrum oyunu dengeledi ve ikinci 45 dengeli bir oyun geçti. İki takımın da oyuncularını tebrik ediyorum. Bu ligin en tempolu maçlarından biri oldu. İkinci yarı pozisyonumuzu değerlendiremeyince 1 puana razı olduk. 1 puanı cebimize koyacağız bardağın dolu tarafına bakıp devam edeceğiz.

Hedef: Süper Lig

Sezona iç sahada alınan galibiyet serisiyle başlanmasının hatırlatılması üzerine son 3 maçtaki puan kayıplarını değerlendiren Uçar, sezon başında Pendikspor’un böyle bir hedefinin olmadığını ancak takım ve oyuncuların bu hedefi buraya getirdiğini vurguladı. Sezon başı bakıldığında Pendikspor’un böyle bir hedefi yoktu. Biz kendimiz ve oyuncular bu hedefi buraya getirdik buraya kadar. Tabii ki puan kayıpları olacak. Bu ligde herkes puan kaybediyor. Çok büyük bütçeli takımla aramızda 4 puan var. Şu an 2. sıradayız. Bana göre kötü bir şey yok.

Genç oyuncularla oynadıklarını, onları geliştirmeye çalıştıklarını ve sahaya oyun gücü koymayı sürdürdüklerini söyleyen Uçar, hedeflerini netleştirdi: İnşallah bu takımı ilk 2, olmazsa play-off potasında Süper Lig’e çıkarmak için çalışacağız. Önümüzde bir süreç olduğunu, transfer döneminde yapılabilecekleri değerlendireceklerini ve iç saha-dış saha ekseninde planlarını sürdüreceklerini belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

