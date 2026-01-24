Radomir Djalovic: Başakşehir Mağlubiyeti Sonrası Hayal Kırıklığı

Kayserispor teknik direktörü Radomir Djalovic, Başakşehir'e 3-0 yenildikleri maç sonrası hayal kırıklığını ve transfer gündemini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 18:44
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 18:45
Radomir Djalovic: Başakşehir Mağlubiyeti Sonrası Hayal Kırıklığı

Radomir Djalovic: Başakşehir Mağlubiyeti Sonrası Hayal Kırıklığı

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Kayserispor, sahasında RAMS Başakşehir karşısında 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Radomir Djalovic yaşananları değerlendirdi.

Maç Değerlendirmesi

Djalovic, "Bugünkü mağlubiyetten sonra bir hayal kırıklığı yaşıyorum" diye konuştu. Beşiktaş maçından sonra daha iyi bir oyun beklediğini vurgulayarak, "Maçın ilk yarısında özellikle 30. dakikaya kadar, penaltıya kadar daha iyi olan taraftık ama rakip golü attıktan sonra zorlandık. İkinci yarıda aptalca goller yedik diyebilirim. Ama devam edeceğiz, hiçbir zaman pes etmeyeceğiz. Savaşmamız, mücadele etmemiz gerekiyor. Eğer yere düşerseniz herkes üzerinize basar. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Önümüzdeki maçlarda elimizden gelen mücadeleyi gösterip zorlu süreçten çıkmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Transfer Açıklaması

Transfer çalışmalarına ilişkin olarak Djalovic, "Sportif direktörümüz ve başkanımız bu konuyla ilgili elinden geleni yapıyorlar. Tabii özellikle bu süreçte transfer yapmak hiç de kolay değil. Bildiğiniz üzere bir oyuncu geldi, gitti. Evet elimizden geleni yapıyoruz ve transfer gerçekleştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

SAHALARINDA KONUK ETTİKLERİ RAMS BAŞAKŞEHİR'E 3-0 YENİLEN KAYSERİSPOR'DA MAĞLUBİYETİN ÜZÜNTÜSÜ...

SAHALARINDA KONUK ETTİKLERİ RAMS BAŞAKŞEHİR'E 3-0 YENİLEN KAYSERİSPOR'DA MAĞLUBİYETİN ÜZÜNTÜSÜ YAŞANIRKEN, TEKNİK DİREKTÖR RADOMİR DJALOVİC; "BUGÜNKÜ MAĞLUBİYETTEN SONRA BİR HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM" DEDİ.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Thomas Reis: Her gün güneşli günler olmuyor — Samsunspor 0-0 Kocaelispor
2
Volkan Kazak: Samsun'dan Alınan 1 Puan Kocaelispor İçin Değerli
3
Bekir Karadeniz, Pendikspor’da 100. maçına çıktı
4
Atatürk Üniversitesi'nin Ulusal Spor Başarıları: Kick Boks ve Buz Tırmanışı
5
Sadettin Saran: "İyi ki bu büyük camianın parçasıyım" — Şampiyonluğa kadar pes etmeyeceğiz
6
Samsunspor 0-0 Kocaelispor | Trendyol Süper Lig 19. Hafta
7
Radomir Djalovic: Başakşehir Mağlubiyeti Sonrası Hayal Kırıklığı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları