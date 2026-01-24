Radomir Djalovic: Başakşehir Mağlubiyeti Sonrası Hayal Kırıklığı

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Kayserispor, sahasında RAMS Başakşehir karşısında 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Radomir Djalovic yaşananları değerlendirdi.

Maç Değerlendirmesi

Djalovic, "Bugünkü mağlubiyetten sonra bir hayal kırıklığı yaşıyorum" diye konuştu. Beşiktaş maçından sonra daha iyi bir oyun beklediğini vurgulayarak, "Maçın ilk yarısında özellikle 30. dakikaya kadar, penaltıya kadar daha iyi olan taraftık ama rakip golü attıktan sonra zorlandık. İkinci yarıda aptalca goller yedik diyebilirim. Ama devam edeceğiz, hiçbir zaman pes etmeyeceğiz. Savaşmamız, mücadele etmemiz gerekiyor. Eğer yere düşerseniz herkes üzerinize basar. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Önümüzdeki maçlarda elimizden gelen mücadeleyi gösterip zorlu süreçten çıkmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Transfer Açıklaması

Transfer çalışmalarına ilişkin olarak Djalovic, "Sportif direktörümüz ve başkanımız bu konuyla ilgili elinden geleni yapıyorlar. Tabii özellikle bu süreçte transfer yapmak hiç de kolay değil. Bildiğiniz üzere bir oyuncu geldi, gitti. Evet elimizden geleni yapıyoruz ve transfer gerçekleştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

