Samsunspor 0-0 Kocaelispor | Trendyol Süper Lig 19. Hafta

Trendyol Süper Lig 19. haftasında Samsunspor ile Kocaelispor golsüz berabere kaldı; maçta birkaç net pozisyon üst direkten ve yan direkten döndü.