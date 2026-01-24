Samsunspor 0-0 Kocaelispor — Trendyol Süper Lig 19. Hafta
Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Samsunspor, sahasında konuk ettiği Kocaelispor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma gol getirmeyen ataklarla ve kaçan fırsatlarla sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada ceza sahası dışından, kaleyi cepheden gören bir noktadan Keita’nın şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta çıktı.
58. dakikada kornerden seken topa ceza sahası dışından sert vuran Soner Gönül’ün şutunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
70. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Rivas’ın şutunda, top direğin sağından az farkla auta çıktı.
87. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Can Keleş’in şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
Stat, hakemler ve kartlar
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Yiğit Arslan, Erkan Akbulut, Özcan Sultanoğlu
Sarı kartlar: Yalçın (Samsunspor), Show, Tayfur (Kocaelispor)
Kadrolar
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Rick van Drongelen, Soner Gönül, Celil Yüksel (Olivier Ntcham dk 46), Antoine Makoumbou, Elayis Tavsan (Joe Mendes dk. 68), Yalçın Kayan, Jaures Assoumou (Tahsin Bülbül dk. 74), Marius Mouandilmadji (Cherif Ndiaye dk. 68)
Yedekler: Efe Törüz, İrfan Can Eğribayat, Ali Diabate, Toni Borevkovic, Yunus Emre Çift, Logi Tomasson
Teknik Direktör: Thomas Reis
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Anfernee Djiksteel, Botond Balogh, Massadio Haidara, Tayfur Bingöl (Samet Yalçın dk. 68), Karol Linetty (Rigoberto Rivas dk. 46), Daniel Agyei (Can Keleş dk. 79), Habib Keita, Luis Show, Bruno Petkovic (Serdar Dursun dk. 88)
Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Oleksandr Syrota, Muharrem Cihan, Darko Churlinov, Furkan Gedik, Ege Bilim
Teknik Sorumlu: Volkan Kazak
