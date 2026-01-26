Belek'te Gloria Özaltın Championship 2026 Başlıyor

Gloria Hotels & Resorts ev sahipliğinde 8-15 Şubat 2026 tarihlerinde düzenlenen Gloria Özaltın Championship, Gloria Golf Club sahalarında uluslararası golfçüleri ağırlıyor.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 17:41
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 17:41
Belek'te Gloria Özaltın Championship 2026 Başlıyor

Gloria Özaltın Championship 2026 Belek'te Başlıyor

Gloria Hotels & Resorts ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Gloria Özaltın Championship 2026, 8-15 Şubat tarihleri arasında Belek'te düzenlenecek.

Turnuva ve Kategoriler

Bu yıl dokuzuncusu organize edilen turnuva, sporun seçkin yüzünü Belek'te bir araya getiriyor. Haftalık program kapsamında Öznur Özdemir Özaltın Memorial Trophy, Nurettin Özaltın Memorial Trophy, Sebahat Özaltın Ladies Tournament ve Nuri Özaltın Memorial kategorilerinde müsabakalar oynanacak.

Saha ve Katılımcılar

Maçlar, Gloria Golf Club’ın dünyaca saygın New Course ve Old Course sahalarında gerçekleştirilecek. Haftalık organizasyon; amatör golfçüler, profesyoneller ve seçkin konukları farklı ülkelerden gelen katılımcılarla aynı fairway’lerde buluşturarak uluslararası bir rekabet atmosferi sunuyor.

Turnuva, kadın ve erkek golfçülerin ayrı ayrı öne çıktığı kupalarla hem sportif başarıyı hem de turnuvanın taşıdığı aile mirasını sahaya yansıtıyor. Bu yönüyle Gloria Özaltın Championship, tek bir etkinlikten öte, bir hafta boyunca süren özel bir golf festivali niteliği taşıyor.

Gala Gecesi ve Ödül Töreni

Gloria Özaltın Championship 2026’nın en görkemli anı, 14 Şubat Cumartesi akşamı düzenlenecek Gala Gecesi ve Ödül Töreni ile yaşanacak. Ödüller ve kapanış programı, turnuva haftasının zirve noktası olacak.

