Denizli'de Girişimcilik ve Hayat Becerileri Kampı Açıldı — Vali Köşger: Güçlü Nesillerin Temeli

Denizli'de 26-30 Ocak 2026 tarihlerinde düzenlenen Girişimcilik ve Hayat Becerileri Kampı açıldı. Vali Köşger, teknoloji ile hayat becerilerinin birleşmesinin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 17:41
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 17:41
Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Tematik Kış Kampları kapsamında kente gelen Girişimcilik ve Hayat Becerileri Kampının açılış törenine katıldı. Vali Köşger, girişimcilik ve hayat becerilerinin teknolojiyle birlikte ele alınmasının üretken ve özgüvenli gençlerin yetişmesinde kilit rol oynadığını vurguladı.

Kampın organizasyonu ve katılımcılar

Kamp, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Tematik Kış Kampları dizisinin bir parçası olarak gerçekleştiriliyor. Organizasyon, ülke genelinde 14 ilde 14 farklı tema ile hayata geçiriliyor ve Denizli etabı 26-30 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Açılış törenine Vali Köşger'in yanı sıra Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Feride Candan, farklı illerden gelen öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Tören, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlendi.

Vali Köşger'in mesajı

Vali Köşger konuşmasında, ülkenin en büyük zenginliğinin donanımlı ve yetişmiş gençler olduğunu belirtti ve teknolojiyi etkin kullanmanın tek başına yeterli olmayacağına dikkat çekti. Buna göre asıl önem taşıyan unsurlar arasında doğru karar alma, problem çözme, iş birliği, inisiyatif kullanma ve girişimci bakış açısı bulunuyor. Vali Köşger, eğitimde girişimcilik ve hayat becerilerinin; teknolojiyi topluma değer katan ürünlere dönüştürecek bireyler yetiştirme açısından vazgeçilmez olduğunu ifade etti.

"Girişimcilik ve Hayat Becerileri Kampı, üretken ve güçlü nesillerin yetişmesine önemli katkılar sağlayacaktır" sözleriyle programın gençlerin potansiyellerini keşfetmelerine ve özgüven kazanmalarına katkı sunacağına inandığını dile getirdi.

Program sonrası ziyaretler

Program sonunda Vali Köşger, kendisine takdim edilen tabloyu kampa Şırnak Silopi'den katılan Mardin Artuklu Üniversitesi 3. sınıf Ebelik Bölümü öğrencisi Halime Kaplan'a armağan etti. Açılışın ardından Vali Köşger, Kınıklı'da bulunan öğrenci yurdunda öğrencilerin vakit geçirdiği sosyal alanları inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

