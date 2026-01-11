Konyaspor, Ahmet Çalık'ı Vefatının 4. Yılında Andı

Sosyal medyada yayımlanan video 'Ben sana sevda olurum' notuyla paylaşıldı

Konyaspor, Ahmet Çalık'ı vefatının 4. yıl dönümünde sosyal medya hesabından yayımladığı bir video ile andı.

Yeşil-beyazlı kulüp, paylaşıma eşlik eden notta Ben sana sevda olurum ifadesine yer verdi. Kulübün bu anması, taraftarlar ve futbol camiası tarafından yoğun ilgi gördü.

Ahmet Çalık, 11 Ocak 2022 tarihinde otomobiliyle Konya'dan Ankara'ya giderken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.

Çalık'ın vefatı futbol çevrelerinde derin üzüntü yaratmış; Süper Lig 2021-2022 sezonu ise "Ahmet Çalık Sezonu" ilan edilmişti.

