TFF 3. Lig: Eskişehirspor 6-2 Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri

TFF 3. Lig 4. Grup: Eskişehirspor 6-2 Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri
16. haftada oynanan mücadelede ev sahibi Eskişehirspor, sahasında Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri karşısında farklı bir galibiyet aldı.
Maç Detayları
Stat: Prof. Dr. Fethi Heper
Hakemler: Erhan Kaya, Feyzullah Çimen, Nesim Karenfil
Kadrolar
Eskişehirspor: Bora Göymen, Deniz Keskin, Kaan Kahraman, Cem Güzelbay, Ozan İsmail Koç, Tayfun Tatlı, Muhammet Taha Ağdağ (Hasan Şen dk. 73), Kaan Baysal, Akın Akman, Eren Altıntaş (Bünyamin Dalkılıç dk. 58), İsmail Kulet (Batuhan Doğrukıran dk. 85)
Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri: Emir Yusuf Uygun, Furkan Balaban, Ramazan Keskin, Rahmi Anıl Başaran, Gökhan Köseoğlu, Berat Altındiş, Necati Delibaşı, İsmail Bilgin (Gökdeniz Tekin dk. 46), Recep Aydın, Miraç Yağız Altınçayır, Bedirhan Akçay
Goller
Eskişehirspor: Miraç Altınçayır (dk. 40 k.k.), Akın Akman (dk. 42, dk. 90 ve 90+2), Kaan Baysal (dk. 66), Gökdeniz Tekin (dk. 72 k.k.)
Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri: Berat Altındiş (dk. 37 pen.), Rahmi Anıl Başaran (dk. 70)
Sarı Kartlar
Muhammet Taha Ağdağ, İsmail Kulet (Eskişehirspor)
Eskişehirspor, maç boyunca etkili gol pozisyonları bularak sahadan 6-2'lik skorla ayrıldı.
