TFF 3. Lig: Eskişehirspor 6-2 Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri

TFF 3. Lig 4. Grup 16. haftasında Eskişehirspor, Prof. Dr. Fethi Heper Stadı'nda Eskişehir Anadolu SF'yi 6-2 yendi.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 19:51
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 19:51
16. haftada oynanan mücadelede ev sahibi Eskişehirspor, sahasında Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri karşısında farklı bir galibiyet aldı.

Maç Detayları

Stat: Prof. Dr. Fethi Heper

Hakemler: Erhan Kaya, Feyzullah Çimen, Nesim Karenfil

Kadrolar

Eskişehirspor: Bora Göymen, Deniz Keskin, Kaan Kahraman, Cem Güzelbay, Ozan İsmail Koç, Tayfun Tatlı, Muhammet Taha Ağdağ (Hasan Şen dk. 73), Kaan Baysal, Akın Akman, Eren Altıntaş (Bünyamin Dalkılıç dk. 58), İsmail Kulet (Batuhan Doğrukıran dk. 85)

Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri: Emir Yusuf Uygun, Furkan Balaban, Ramazan Keskin, Rahmi Anıl Başaran, Gökhan Köseoğlu, Berat Altındiş, Necati Delibaşı, İsmail Bilgin (Gökdeniz Tekin dk. 46), Recep Aydın, Miraç Yağız Altınçayır, Bedirhan Akçay

Goller

Eskişehirspor: Miraç Altınçayır (dk. 40 k.k.), Akın Akman (dk. 42, dk. 90 ve 90+2), Kaan Baysal (dk. 66), Gökdeniz Tekin (dk. 72 k.k.)

Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri: Berat Altındiş (dk. 37 pen.), Rahmi Anıl Başaran (dk. 70)

Sarı Kartlar

Muhammet Taha Ağdağ, İsmail Kulet (Eskişehirspor)

Eskişehirspor, maç boyunca etkili gol pozisyonları bularak sahadan 6-2'lik skorla ayrıldı.

