Fenerbahçe Opet 84-66 ÇİMSA ÇBK Mersin — Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası

Denizli'de oynanan Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Opet, ÇİMSA ÇBK Mersin'i 84-66 yendi.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 19:10
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 19:10
Denizli'de oynanan Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Opet, ÇİMSA ÇBK Mersin'i 84-66 skorla mağlup etti.

Maç Bilgileri

Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Turgut Işık, Mesut Öztürk, Yarkın Keskin

Kadrolar ve Teknik Kadro

Fenerbahçe: Sevgi Uzun 2, Olcay Çakır Turgut 4, Gabrielle Williams 5, Alperi Onar 10, Emma Meesseman 11, Iliana Rupert 2, Tuana Vural 13, Teaira Mccovan 14, Tilbe Şenyürek 15, Kayla McBride 21, Julie Allemand 22, Meltem Avcı Yılmaz 33

Başantrenör: Miguel Martinez Mendez

ÇİMSA ÇBK Mersin: Manolya Kurtulmuş 3, Ayşenaz Harma 5, Büşra Akbaş 6, Asena Yalçın 8, Sinem Ataş 10, Laura Juskaite 12, Egle Sventoraite 14, Luisa Geiselsoder 18, Kennedy Burke 22, Eslem Güler 23, Esra Ural Topuz 33, Julie Vanloo 35

Başantrenör: Georgios Dikaioulakos

Periyotlar

1. Periyot: 22-14 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 41-36 (ÇİMSA ÇBK Mersin lehine)
3. Periyot: 84 - 66 (Fenerbahçe lehine)

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

