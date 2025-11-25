Belekoma Tayfa'dan Bilecikspor'a Sert Tepki: 'Bu Takımın Sahibi Biziz'

Belekoma Tayfa, ligin başlamasına 1 hafta kala Bilecikspor’un kurulmamasına tepki gösterdi; grup başkanı Muhammed Ayyılmaz, kulübün sahipsiz olmadığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 11:54
Taraftar grubu yöneticisinden ligin başlamasına günler kala eleştiri

Bilecikspor’un taraftar grubu Belekoma Tayfa, ligin başlamasına bir hafta kala takımın hâlâ kurulmamasına tepki gösterdi.

Bilecik 1. Amatör Lig bu hafta A ve B gruplarında oynanacak 7 maçla 2025-2026 sezonuna başlayacak. A Grubu’ndan yer alan 1969 Bilecikspor Kulübü, 30 Kasım Pazar günü saat 13.00’te Osmaneli İlçe Stadı’nda Osmaneli Gençlerbiliğispor ile karşılaşacak.

Hafta sonu oynanacak ligin ilk maçı öncesi takımın idman bile yapmadığını söyleyen Belekoma Tayfa Grup Başkanı Muhammed Ayyılmaz, kulübün sahipsiz olmadığını vurguladı.

"Bilecikspor’umuz sahipsiz değildir. Bu kulübün sahibi makamlar, koltuklar, siyasetçiler veya güç gösterisi yapanlar değildir. Bu takımın tek ve gerçek sahibi Belekoma Tayfa’dır. Aktif başkanımız kulübü devraldığında BAL Ligi’ndeydik. Aradan geçen 2 senede bırakın ileri gitmeyi, her anlamda geriye düştük. Ne bir gelişme var, ne bir proje, ne de bu camiayı ayağa kaldıracak bir adım."

"Ligin başlamasına sadece günler kaldı. Ortada ne idman var, ne kadro var, ne de çıkıp millete hesap verecek bir açıklama. Verilen sözler tutulmadı, vaatlerin hiçbiri sahiplenilmedi. Ama herkes şunu aklına kazısın Bilecikspor asla sahipsiz kalmaz. Belekoma Tayfa burada, dimdik ayakta. Biz bu şehrin, bu armanın gerçek gücüyüz. Biz varken kimse Bilecikspor’a ’Sahipsiz’ deme cesaretini bile gösteremez."

"Ve buradan çok net söylüyoruz, Takımımızı asla, ama asla yalnız bırakmayacağız."

