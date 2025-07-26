Bellona Kayserispor, Gaziantep FK'yi 3-2 Geçti

Bellona Kayserispor, Galatasaray FK'yi 3-2 Yendi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor ile Gaziantep FK arasında gerçekleşen hazırlık maçı, Kayserispor'un 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kayseri'nin Erciyes Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan karşılaşma, futbolseverlere heyecan dolu anlar sundu.

Maçın İlk Yarısı

Karşılaşmanın ilk yarısı, sarı kırmızılı ekibin üstünlüğüyle geçti. 36. dakikada Carlos Mane, kaydedilen ilk golle takımını öne geçirirken, hemen ardından 37. dakikada ikinci golü de buldu. Böylece Kayserispor, ilk yarıyı 2-0'lık skorla kapattı.

İkinci Yarının Hızlı Başlangıcı

İkinci yarıya hızlı başlayan Kayserispor, 57. dakikada Miguel Cardoso ile farkı üçe çıkardı. Bunun ardından maçın heyecanı arttı ve karşılıklı ataklar şekillendi.

Gaziantep FK'nın Golleri

Gaziantep FK, 72 ve 90. dakikalarda Deian Sorescu ile bulduğu gollerle durumu 3-2'e getirmeyi başardı. Ancak, bu goller, maçı dengeye getirmeye yetmedi ve Kayserispor sahadan galip ayrıldı.

Bu hazırlık maçı, her iki ekip için de yeni sezon öncesi önemli bir deneyim oldu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor ile Gaziantep FK arasında oynanan hazırlık maçını Kayseri temsilcisi 3-1 kazandı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor ile Gaziantep FK arasında oynanan hazırlık maçını Kayseri temsilcisi 3-1 kazandı.