Benfica, Fenerbahçe Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçı öncesi Chobani Stadı'nda Bruno Lage yönetiminde son antrenmanını tamamladı. Kerem Aktürkoğlu çalışmada yer aldı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 19:26
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 19:48
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Benfica, Chobani Stadı'nda teknik direktör Bruno Lage yönetiminde son antrenmanını tamamladı. Antrenmanın ilk bölümü basına açık yapıldı.

Antrenman Detayları

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun da yer aldığı antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular iki gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümü ise taktik idmanla sürdü.

Teknik Direktörün Talebi ve Maç Bilgisi

Antrenmanın başında Bruno Lage'nin malzeme tedarikçisine üşüdüğünü işaret ederek uzun kollu kıyafet istemesi dikkat çekti. Fenerbahçe-Benfica mücadelesi, yarın saat 22.00'de Chobani Stadı'nda oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Benfica, Chobani Stadı'nda gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu da yer aldı.

