Benfica Fenerbahçe'yi 1-0 Yenip Şampiyonlar Ligi'ne Yükseldi — Lage: 'Kerem Aktürkoğlu Aynı Hedefte'

Benfica, Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kaldı; Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu'nun gelen teklife rağmen takımla aynı hedefte olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 01:19
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 01:19
Benfica Fenerbahçe'yi 1-0 Yenip Şampiyonlar Ligi'ne Yükseldi

Bruno Lage: "Kerem Aktürkoğlu, kendisine gelen teklife rağmen hedeflerimizle beraberdir"

Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek grup aşamasına kaldı.

Maçın ardından Luz Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Bruno Lage, takımın hücumda ve savunmada, taraftarın desteğiyle başarılı bir performans ortaya koyduğunu vurguladı. Lage, "Takım olarak bugün galibiyeti hak ettik. Portekiz Süper Kupası'nı kazandıktan sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmamızla ağustos ayının güzel geçtiğini söyleyebilirim." dedi.

Kerem Aktürkoğlu hakkında gelen soruyu yanıtlayan Lage, "Kerem, transfer döneminin kapanacağı döneme kadar kalacak. Kendisi için ya da başka futbolcumuz için teklif gelmediği takdirde bütün oyuncular kalacaktır. Bu konuyla yönetimimiz ilgileniyor." ifadelerini kullandı.

Lage, milli oyuncunun Benfica'da mutlu olduğunu belirterek, "Oyuncuya baktığımızda konsantre, antrenmanda takıma yardımcı olduğunu görüyoruz. Kerem, bizim takımımızın 7 numaralı oyuncusu. Arkadaşları da kendisini artık '7 numara' diye çağırıyor, kendisi de burada mutlu. Kerem Aktürkoğlu, kendisine teklif gelmesine rağmen Benfica ile aynı hedefte ilerledi." diye konuştu.

Portekizli çalıştırıcı sözlerini, Fenerbahçe ve Jose Mourinho'ya ilerleyen maçlarda başarı dileyerek tamamladı.

