Benfica İstanbul'da: Fenerbahçe Maçı Öncesi Kafile Sabiha Gökçen'de

Benfica, Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçı için İstanbul'a geldi; kafilede Kerem Aktürkoğlu da yer aldı, hazırlıklar Chobani Stadı'nda tamamlanacak.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 15:49
Geliş ve program

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı kapsamında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Portekiz temsilcisi Benfica, İstanbul'a geldi.

Portekiz temsilcisini taşıyan özel uçak, başkent Lizbon'dan havalanarak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Benfica takımı, yapılan pasaport kontrollerinin ardından Genel Havacılık Terminali'nden çıktı.

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun da yer aldığı kafile, güvenlik önlemleri altında otobüsle havalimanından ayrıldı.

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage ve bir futbolcu, akşam saatlerinde karşılaşmanın yapılacağı Chobani Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

Benfica, yarın saat 22.00'de başlayacak müsabakanın hazırlıklarını statta yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Portekiz'in Benfica takımı, İstanbul'a geldi. Kafilede, Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu da yer aldı.

