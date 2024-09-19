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Benfica, Şampiyonlar Ligi'ne Galibiyetle Başladı

Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde Kerem ve Orkun'un golleriyle Kızılyıldız'ı yendi.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 21:54
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 21:54
Benfica, Şampiyonlar Ligi'ne Galibiyetle Başladı

Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde Önemli Bir Zafer Elde Etti

Portekiz temsilcisi Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Kızılyıldız'ı deplasmanda 2-1 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.

Maçın Detayları

Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda oynanan karşılaşmada, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu 9. dakikada Benfica'nın ilk golünü kaydetti. Bu, Kerem'in Portekiz ekibiyle çıktığı ikinci maçta elde ettiği sevinçti.

29. dakikada sahneye çıkan diğer milli oyuncu Orkun Kökçü, 25 metreden kullandığı serbest vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak takımını 2-0 öne geçirdi.

Kızılyıldız, maça 86. dakikada Felicio Milson ile cevap vererek durumu 2-1'e getirdi. Ancak bu skor, maçı belirleyen sonuç oldu ve Benfica, Avrupa'nın en prestijli organizasyonuna zaferle başlamış oldu.

Tarihi Anlar

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, yabancı bir ekibin formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol atan ilk Türk takım arkadaşları oldu. Kerem, Devler Ligi'nde 3. kez ağları sarsarken, Orkun ise ilk golünü kaydetmiş oldu.

Bayer Leverkusen Hollanda'da Zafere Ulaşmıştı

Günün diğer maçında Bayer Leverkusen, Hollanda temsilcisi Feyenoord karşısında 4-0'lık net bir skorla galip geldi. Almanya ekibi, 5. ve 36. dakikada Florian Wirtz, 30. dakikada Alejandro Grimaldo ve 45. dakikada Timon Wellenreuther'in kendi kalesine attığı gollerle farklı bir galibiyet elde etti.

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