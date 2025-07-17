Bengisu Avcı Kuzey Kanalı'na Hazırlanıyor: Okyanus Yedilisi Zorlu Mücadele

Bengisu Avcı, Kuzey Kanalı'nın Zorlu Parkurunu Geçmeye Hazırlanıyor

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, dünyanın en zorlu açık su parkurlarından biri olan Oceans Seven (Okyanus Yedilisi) serisinde önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Avcı, İskoçya ile İrlanda arasında yer alan Kuzey Kanalı'nı geçmeyi planlıyor.

Kuzey Kanalı'nda 10-12 Saat Mücadele

Bengisu Avcı'nın iletişim ofisinden yapılan resmi açıklamalara göre, hava ve deniz koşulları uygun olursa, 18-23 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştireceği geçiş yaklaşık 35 kilometre sürecek. Soğuk su sıcaklıkları ile mücadele edecek sporcu, 12-13 derece olan sularda yaklaşık 10-12 saat boyunca yüzerek yol alacak.

Geçişin büyük bir kısmının gece saatlerinde gerçekleştirileceği belirtilirken, sporcu Donaghadee-Portpatrick rotasında kulaç atacak. Kuzey Kanalı'nın zorlukları arasında düşük su sıcaklıkları, güçlü akıntılar ve saatte 3-4 kilometre hızla değişen gelgitler bulunuyor.

İklim Değişikliği Mesajı ve Özel Üstünlük

Kanalın zorlu atmosferi, zaman zaman buz kürecikleri taşıyan sert rüzgarlarla daha da zor hale geliyor. Bengisu Avcı, mücadele sırasında "Gelecek Bizim Elimizde" sloganı ile iklim değişikliğine dikkat çekmeyi hedefliyor. Daha önceki yüzüşlerinde de sosyal sorumluluk temalarına vurgu yapan Avcı, bu etkinlikte de önemli bir mesaj vermenin peşinde.

Eğer Bengisu, Kuzey Kanalı'nı başarıyla geçerse, bu zorlu seride 6 parkuru tamamlayan ilk Türk sporcu unvanını kazanarak tarihi bir başarıya imza atacak.

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, dünyada 7 açık su kanalından oluşan Oceans Seven (Okyanus Yedilisi) parkurunun en zorlu etaplarından biri olan Kuzey Kanalı'nı geçmeye hazırlanıyor.

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, dünyada 7 açık su kanalından oluşan Oceans Seven (Okyanus Yedilisi) parkurunun en zorlu etaplarından biri olan Kuzey Kanalı'nı geçmeye hazırlanıyor.