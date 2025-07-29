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Bengisu Avcı, Okyanus Yedilisi'ni Tamamlamak İçin Japonya'ya Gitti

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Japonya'da Tsugaru Kanalı'nı geçerek Okyanus Yedilisi'ni tamamlamak istiyor.

Yayın Tarihi: 29.07.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 15:11
Bengisu Avcı, Okyanus Yedilisi'ni Tamamlamak İçin Japonya'ya Gitti

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, dünyada 7 açık su kanalını içeren Oceans Seven (Okyanus Yedilisi) parkurunun son etabı Tsugaru Kanalı'nı geçmek için Japonya'ya gitti.

Avcı, 30 kilometrelik uzunluğuyla Honshu ile Hokkaido arasında yer alan Tsugaru Kanalı'nı geçerek Oceans Seven'i tamamlayan ilk Türk olmayı hedefliyor. Kuzey Kanalı'nı 19 Temmuz'da 10 saat 48 saniyede yüzerek başarıyla geçmeyi başaran milli yüzücü, şimdi son parkur için 1-6 Ağustos tarihleri arasında kulaç atacak.

İletişim ofisi aracılığıyla açıklamalarda bulunan Avcı, iklim değişikliğinin kanaldaki akıntıları hızlandırdığını ve önceki 19 kilometrelik parkurun şu an 30 kilometreye çıktığını belirtti. "Kanalı geçmeye hazırım, Kuzey Kanalı geçiş performansımla bunu kanıtladım. Tsugaru parkurunda güçlü akıntıya karşı en az 12 saatlik bir performans göstererek Türk bayrağını açmak için mücadele edeceğim." dedi.

2018 yılında yola çıkarken, Oceans Seven'i tamamlayanların hikayelerini okuyup hayal kurduğunu paylaşan Avcı, "Dünyada bugüne kadar yaklaşık 40 sporcu bu parkuru tamamlayabildi. Kadın sayısı oldukça az. Türk kadınına cesaret ve ilham vermek için çıktığım bu yolda, adımın yanında ilk Türk yazısını görmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Altı Parkuru Tamamladı

Manş Denizi'ni 2018'de 11 saat 29 dakikada tamamlayan Avcı, 2022'de Catalina Kanalı'nı 11 saat 59 dakikada geçti. Cebelitarık Boğazı'nı 2023'te 3 saat 24 dakikada geçmeyi başaran milli sporcu, 2024'te Cook Boğazı'nı 10 saat 14 dakikada ve Molokai Kanalı'nı da 12 saat 10 dakikada yüzerek önemli başarılar elde etti.

Rekorlar Kırdı

Bengisu Avcı, geride kalan sürede birçok unvan kazandı. Molokai ve Cook Boğazı'nı geçerek ilk Türk, Molokai'yi geçen en hızlı Avrupalı kadın, Catalina Kanalı’nı geçen ilk Türk kadın, Cebelitarık'ı en hızlı geçen Türk ve Kuzey Kanalı ile Manş'ı en hızlı geçen Türk kadın unvanlarına sahip. Ayrıca, sıfır derecelik suda yapılan Buz Dünya Şampiyonası'nda da dünya rekorları ve şampiyonlukları bulunmaktadır.

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, dünyada 7 açık su kanalından oluşan Oceans Seven (Okyanus...

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, dünyada 7 açık su kanalından oluşan Oceans Seven (Okyanus Yedilisi) parkurunun son etabı Tsugaru Kanalı'nı geçmek için, Japonya'ya gitti. Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, kuş uçuşu 30 kilometrelik uzunluğu bulunan Honshu ile Hokkaido arasındaki Tsugaru Kanalı'nı geçerek Oceans Seven'i tamamlayan ilk Türk olmak istiyor.

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, dünyada 7 açık su kanalından oluşan Oceans Seven (Okyanus...

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, dünyada 7 açık su kanalından oluşan Oceans Seven (Okyanus Yedilisi) parkurunun son etabı Tsugaru Kanalı'nı geçmek için, Japonya'ya gitti. Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, kuş uçuşu 30 kilometrelik uzunluğu bulunan Honshu ile Hokkaido arasındaki Tsugaru Kanalı'nı geçerek Oceans Seven'i tamamlayan ilk Türk olmak istiyor.

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