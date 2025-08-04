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Bengisu Avcı, Okyanus Yedilisi'ni Tamamlayan İlk Türk Sporcu Oldu

Bengisu Avcı, 15 saatlik maratonun ardından Tsugaru Kanalı'nı geçerek Okyanus Yedilisi'ni tamamlayan ilk Türk yüzücü oldu.

Yayın Tarihi: 04.08.2025 17:58
Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 17:58
Bengisu Avcı, Okyanus Yedilisi'ni Tamamlayan İlk Türk Sporcu Oldu

Milli yüzücü Bengisu Avcı, ultra maraton yüzücü olarak adını tarihe yazdırdı. Avcı, dünyada 7 açık su kanalından oluşan Oceans Seven parkurunun son etabı Tsugaru Kanalı'nı başarıyla geçerek, bu başarıyı elde eden ilk Türk sporcu oldu.

Avcı, bu zorlu parkuru tamamlama hedefiyle 3 Ağustos Pazar günü saat 22.30'da Japonya'nın Kodomari bölgesinden okyanusa girdi. 8 saat 30 dakika süren mücadelenin ardından kanalın ortasına ulaşan Avcı, burada karşılaştığı güçlü akıntılar ve dalgalarla mücadele etti.

Milli yüzücü, saat 10.00

Her şeye rağmen, insanüstü bir çaba ile Avcı, kalan mesafeyi hızlı bir şekilde kat etmeye başladı. Yanında suya giren diğer iki yüzücü ise kaptanlar tarafından teknelerine geri alındı. Avcı'nın psikoloğu Dr. Seren Akıcı ve fizyoterapist Aslı Vural, bu kritik anlarda motivasyonunu artırmak için sürekli destek verdiler.

Son 30 dakikada karaya 2 kilometre, bitime 15 dakika kala ise 1,2 kilometre mesafeye kadar inen Avcı, yaklaşık 15 saatlik maratonun sonunda Hokkaido'ya adım attı. Türk bayrağını gururla kaldıran Avcı, Okyanus Yedilisi'ni tamamlayan ilk Türk olarak tarihe geçti.

Bengisu Avcı, bu tarihi yolculuğunu sadece sportif bir hedef olarak değil, aynı zamanda iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirdi. Avcı, "Gelecek neden bir risk olsun ki?" sözüyle bu zorluğu aştığını vurguladı.

Okyanus Yedilisi'ndeki Diğer Başarılar

Önceden tamamladığı parkurlar arasında Manş Denizi (2018, 11 saat 29 dakika), Catalina Kanalı (2022, 11 saat 59 dakika) ve Cebelitarık Boğazı (2023, 3 saat 24 dakika) yer alıyor. Ayrıca 2024'te Cook Boğazı'nı 10 saat 14 dakikada, Molokai Kanalı'nı ise 12 saat 10 dakikada başarıyla geçti.

Rekorlar ve Unvanlar

Bengisu Avcı, birçok uluslararası başarı ve unvanın da sahibi. Molokai ve Cook Boğazı'nı geçen ilk Türk, Molokai'yı geçen en hızlı Avrupalı kadın ve Catalina Kanalı'nı geçen ilk Türk kadın unvanlarını kazanarak büyük bir başarı elde etti. Bunun yanı sıra, sıfır derecelik suda yapılan Buz Dünya Şampiyonası'nda da dünya rekorları ve şampiyonlukları bulunuyor.

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, dünyada 7 açık su kanalından oluşan Oceans Seven (Okyanus...

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, dünyada 7 açık su kanalından oluşan Oceans Seven (Okyanus Yedilisi) parkurunun son etabı Tsugaru Kanalı'nı başarıyla geçti.

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