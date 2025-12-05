Trabzonspor 92-87 Tofaş | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 10. Hafta

Trabzonspor 92-87 Tofaş: Kritik Galibiyet Hayri Gür'da Geldi

Maç Özeti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 10. haftasında Trabzonspor, evinde Tofaş’ı konuk etti. Karşılaşma Hayri Gür Spor Salonu’nda oynandı ve bordo-mavililer sahadan 92-87 galip ayrıldı.

Trabzonspor maça etkili başladı ve ilk periyodu 26-19 önde kapattı. Devreye de üstün giren ev sahibi ekip, ilk yarıyı 46-43 ile tamamladı.

Üçüncü çeyrek eşitlikle sonuçlandı; periyot 67-67 beraberlikle bitti. Maçın kaderini belirleyen son periyotta Trabzonspor, ritmini yeniden bularak maçı 92-87 skorla kazandı.

Bu sonuçla Trabzonspor, ligde önemli bir galibiyet elde etti ve Tofaş karşısında kritik bir mücadeleyi lehine çevirdi.

