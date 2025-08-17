Berke Özer'in İlk Maçı: Lille, Brest'te 3-3 Berabere
Berke Özer'in formasını giydiği Lille, Fransa Ligue 1'de deplasmanda Brest ile 3-3 berabere kaldı.
Francis-Le Ble Stadı'nda oynanan karşılaşmada Lille, Olivier Giroud'un 11. ve Hakon Haraldsson'un 26. dakikadaki golleriyle 2-0 öne geçti.
Ev sahibi ekip, Kamory Doumbia'nın 34. ve 51. dakikadaki golleriyle skoru eşitledi. Lille, Ngal'ayel Mukau'nun 66. dakikadaki golüyle tekrar üstünlüğü sağlasa da Brest, 75. dakikada Julien Le Cardinal'in golüyle yeniden beraberliği yakaladı.
Karşılaşma 3-3'lük eşitlikle sona erdi.