DOLAR
40,87 0,09%
EURO
47,82 -0,1%
ALTIN
4.385,95 -0,07%
BITCOIN
4.813.128,05 -0,06%

Berke Özer'in İlk Maçı: Lille, Brest'te 3-3 Berabere

Berke Özer'in formasını giydiği Lille, Francis-Le Ble Stadı'nda Brest ile 3-3 berabere kaldı; golleri Giroud, Haraldsson, Doumbia, Mukau ve Le Cardinal kaydetti.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 19:02
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 19:02
Berke Özer'in İlk Maçı: Lille, Brest'te 3-3 Berabere

Berke Özer'in İlk Maçı: Lille, Brest'te 3-3 Berabere

Berke Özer'in formasını giydiği Lille, Fransa Ligue 1'de deplasmanda Brest ile 3-3 berabere kaldı.

Francis-Le Ble Stadı'nda oynanan karşılaşmada Lille, Olivier Giroud'un 11. ve Hakon Haraldsson'un 26. dakikadaki golleriyle 2-0 öne geçti.

Ev sahibi ekip, Kamory Doumbia'nın 34. ve 51. dakikadaki golleriyle skoru eşitledi. Lille, Ngal'ayel Mukau'nun 66. dakikadaki golüyle tekrar üstünlüğü sağlasa da Brest, 75. dakikada Julien Le Cardinal'in golüyle yeniden beraberliği yakaladı.

Karşılaşma 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol 1. Lig: Sakaryaspor 3-2 Alagöz Holding Iğdır FK — Buz ve Çavuş’un Değerlendirmesi
2
Fatih Kulaksız: 'Kaybettik ama Eyüpspor'un Mücadelesinden Memnunum' — Beşiktaş 2-1
3
Solskjaer: Beşiktaş, ikas Eyüpspor'u 2-1 Yenerek Hak Etti
4
İmaj Altyapı Vanspor 1-0 Esenler Erokspor — Hakan Kutlu: 'Kazanmaya İstek Üst Düzey'
5
Şanlıurfaspor Sıfırdan Sezona Hazır: Bolu Kampı Tamamlandı
6
Gençlerbirliği 1-0 Antalyaspor: Hüseyin Eroğlu'dan Maç Değerlendirmesi
7
Berke Özer'in İlk Maçı: Lille, Brest'te 3-3 Berabere

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar