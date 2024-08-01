Berke Saka Paris 2024'te Hedefi Yarı Finale Kalmak

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Berke Saka'nın Mücadelesi

2024 Paris Olimpiyatları'nda milli yüzücü Berke Saka, 200 metre karışık elemelerinde

yarı finale çıkma şansını elde edemedi. La Defense Arena'da gerçekleştirilen yarışlarda, Saka, serisini 2.01.99’luk derecelerle 4. sırada tamamlayarak, genel sıralamada 17. konumda yer aldı.

Yedek Pozisyonunda

Berke Saka, bu akşam yapılacak olan yarı finalde en hızlı 16 sporcu arasında yer almadığı için 1. yedek olarak belirlendi.

Geçtiğimiz günlerde, Saka, 200 metre karışık yarışının yanı sıra 100 metre sırtüstü kategorisinde de mücadele etmişti.