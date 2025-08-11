Berlin'de Galatasaray'ın GS Store'u Açıldı

Berlin'de Galatasaray Rüzgarı

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Galatasaray Spor Kulübü'nün resmi lisanslı ürünlerini sunan GS Store kapılarını açtı. Mağaza, şehrin güneyinde, Rathaus Steglitz metro istasyonunun yakınında, Albrecht ve Schloss caddelerinin kesiştiği noktada yer alıyor.

Yeni Buluşma Noktası

GS Store'un X hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, 11TeamSports ile başlatılan iş birliğinin ilk adımı olarak Berlin'de bir 11TS mağazası içerisinde GS Store alanının açıldığı duyuruldu. Paylaşımda, "Avrupa'daki taraftarlarımız için yeni bir buluşma noktası artık hazır" ifadesi öne çıkıyor.

Berlin'deki bu yeni mağaza, Galatasaray taraftarlarının resmi lisanslı ürünlere ulaşımını kolaylaştıracak ve topluluklarını bir araya getirecek.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Galatasaray'ın resmi lisanslı ürünlerinin satıldığı GS Store açıldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Galatasaray'ın resmi lisanslı ürünlerinin satıldığı GS Store açıldı.