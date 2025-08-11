DOLAR
40,7 0,01%
EURO
47,29 0,29%
ALTIN
4.378,33 1,48%
BITCOIN
4.916.117,28 -1,8%

Berlin'de Galatasaray'ın GS Store'u Açıldı

Galatasaray, Berlin'de resmi lisanslı ürünlerini sunan GS Store'u açtı. Taraftarlar artık buradan ürünlerine ulaşabilecek.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 17:39
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 17:39
Berlin'de Galatasaray'ın GS Store'u Açıldı

Berlin'de Galatasaray Rüzgarı

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Galatasaray Spor Kulübü'nün resmi lisanslı ürünlerini sunan GS Store kapılarını açtı. Mağaza, şehrin güneyinde, Rathaus Steglitz metro istasyonunun yakınında, Albrecht ve Schloss caddelerinin kesiştiği noktada yer alıyor.

Yeni Buluşma Noktası

GS Store'un X hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, 11TeamSports ile başlatılan iş birliğinin ilk adımı olarak Berlin'de bir 11TS mağazası içerisinde GS Store alanının açıldığı duyuruldu. Paylaşımda, "Avrupa'daki taraftarlarımız için yeni bir buluşma noktası artık hazır" ifadesi öne çıkıyor.

Berlin'deki bu yeni mağaza, Galatasaray taraftarlarının resmi lisanslı ürünlere ulaşımını kolaylaştıracak ve topluluklarını bir araya getirecek.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Galatasaray'ın resmi lisanslı ürünlerinin satıldığı GS Store...

Almanya'nın başkenti Berlin'de Galatasaray'ın resmi lisanslı ürünlerinin satıldığı GS Store açıldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Galatasaray'ın resmi lisanslı ürünlerinin satıldığı GS Store...

Almanya'nın başkenti Berlin'de Galatasaray'ın resmi lisanslı ürünlerinin satıldığı GS Store açıldı.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bodrum'da Sağlığa Kulaç At Etkinliği Rüzgar Gibi Geçti
2
Samsun'da Okçuluk Türkiye Kupası Rüzgarı Esiyor
3
Milli Halterciler İspanya'da Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda 3 Altın Madalya Kazandı
4
KTFF Yöneticilerinden Trabzonspor'a Ziyaret
5
Papara Göztepe'nin Vodafone Sultanlar Ligi Kupası Müze'de Sergilenecek
6
Milli Judocular, Nazım Canca Ümitler Avrupa Kupası'nda 10 Madalya Kazandı

Damla Kent Projesi Halka Arzında Rekor İlgisi: 21,4 Milyar TL!

Cebinizdeki Yeni Market Asistanı: 'Market Fiyatı' Uygulaması Onaylandı!

151 Günde Yeni Eviniz Faizsiz ve Masrafsız: Tasarrufa Dayalı Finansman İle Tanışın

Türkiye'yi Bekleyen Cehennem Sıcakları: Eyyam-ı Bahur Geri Dönüyor

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Aylık 12 Bin TL Burs İmkanı

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi