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Berra Elif Gökkır Paris 2024 Olimpiyatlarında İkinci Tura Yükseldi

Milli okçumuz Berra Elif Gökkır, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk turu başarıyla geçti.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 21:29
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 21:29
Berra Elif Gökkır Paris 2024 Olimpiyatlarında İkinci Tura Yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Başarı

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli okçumuz Berra Elif Gökkır, ikinci tura yükseldi.

İlk Tur Müsabakası

Berra Elif Gökkır, Invalides alanında gerçekleştirilen ilk tur maçında Malezyalı Nurul Azreena Mohamad Fazıl ile karşılaştı. Milli sporcu, setler sonucunda 6-0 galip gelerek bir üst tura ilerledi.

Sonraki Rektip

Berra, ikinci turda İranlı sporcu Mobina Fallah ile mücadele edecek. Bu karşılaşmanın sonuçları, Berra'nın Olimpiyat serüveni açısından büyük önem taşıyor.

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