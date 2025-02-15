Beşiktaş 0 - Trabzonspor 1: İlk Yarıda Temsilcimiz Üstünlük Sağladı

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, Trabzonspor'a 1-0 yenik duruma düştü. İlk yarıda gol Rafa Silva'nın katkısıyla geldi.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 19:54
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 19:54
Beşiktaş 0 - Trabzonspor 1: İlk Yarıda Temsilcimiz Üstünlük Sağladı

Trendyol Süper Lig: Beşiktaş - Trabzonspor Maçında İlk Yarı Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yapılan Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekip Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Öne Çıkan Anlar

Maçın başlama düdüğünden sadece 3 dakika sonra, Beşiktaş'ın sol kanattan yaptığı atakta Masuaku'nun ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı top, Rafa Silva'nın önünde kaldı. Silva'nın ceza yayından yaptığı sert vuruş, Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır tarafından kornere çelindi.

16. dakikada, Trabzonspor'un Rashica ile geliştirdiği sol kanat atağında, Immobile'nin altıpas önünde yaptığı kafa vuruşu, az farkla üstten dışarı gitti.

17. dakikada ise Trabzonspor öne geçti. Rafa Silva'nın hatalı pasıyla sağ iç kulvarda topla buluşan Visca, meşin yuvarlağı bekletmeden Banza'ya aktardı. Banza'nın penaltı noktası yakınından yaptığı vuruş, kaleci Mert Günok'un müdahalesine rağmen ağlarla buluştu ve maçta durum 0-1 oldu.

İlk yarının sonlarına doğru, 45. dakikada sağ kanattan Svensson'un ortasında, ceza sahası sol çaprazında Immobile'nin şutunu, kaleci Uğurcan Çakır kontrol etti. Trabzonspor, ilk yarıyı 1-0'lık skorla üstün tamamladı.

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