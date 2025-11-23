Beşiktaş 1-1 Samsunspor | Trendyol Süper Lig 13. Hafta

Trendyol Süper Lig 13. haftasında Beşiktaş, sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı; Cengiz Ünder penaltı, Cherif Ndiaye eşitliği sağladı.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 19:21
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 19:21
Maç Sonucu

Beşiktaş 1 - 1 Samsunspor

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

55.' Cengiz’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan El Bilal Toure, Borevkovic’in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

57.' Penaltıyı kullanan Cengiz Ünder, topu sol alt köşeden filelere gönderdi. 1-0

66.' Cengiz Ünder’in geri pasında Paulista’nın kontrol edemediği topu kapan Ndiaye, meşin yuvarlağı düzgün vuruşla kaleci Ersin’in solundan ağlarla buluşturdu. 1-1

71.' Savunma arkasına atılan pasta topu kontrol eden Holse’nin sol çaprazdan vuruşunda top uzak köşeden dışarı gitti.

76.' Jota Silva’nın kafa pasında savunma arkasında topla buluşan El Bilal Toure’nin sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yakın direkten dışarı gitti.

82.' Moundilmadji’nin sağ taraftan pasında Polat Yaldır’ın karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşunda kaleci Ersin gole izin vermedi.

Kadro ve Değişiklikler

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Salih Uçan (Kartal Kayra Yılmaz dk. 89), Cengiz Ünder (Jota Silva dk.70), Vaclav Cerny (Demir Ege Tıknaz dk. 84), El Bilal Toure, Tammy Abraham (Milot Rashica dk. 70)

Yedekler: Mert Günok, Felix Uduokhai, Taylan Bulut, Tiago Djalo, David Jurasek, Devrim Şahin

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Toni Brevkovic, Rick Van Drongelen, Logi Tomasson, Antoine Makoumbou, Emre Kılınç (Josafat Mendes dk. 87), Carlo Holse (Soner Aydoğdu dk. 87), Eyüp Aydın (Yunus Emre Çift dk. 71), Anthony Musaba (Polat Yaldır dk. 81), Cherif Ndiaye (Marius Moundilmadji dk. 81)

Yedekler: Albert Posiadala, Efe Berat Töruz, Soner Gönül

Teknik Direktör: Thomas Reis

Goller ve Kartlar

Goller: Cengiz Ünder (dk. 57 pen.) (Beşiktaş), Cherif Ndiaye (dk. 66) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Emirhan Topçu, Gabriel Paulista (Beşiktaş); Carlo Holse, Toni Brevkovic (Samsunspor)

Stat ve Hakemler

Stat: Tüpraş

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Çimen

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 13. HAFTASINDA BEŞİKTAŞ, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI SAMSUNSPOR İLE 1-1 BERABERE KALDI.

