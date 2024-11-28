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Beşiktaş 1-2 Maccabi Tel Aviv: Avrupa Ligi'nde İlk Yarı Sonucu

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv ile oynadığı maçın ilk yarısını 1-2 geride tamamladı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 21:49
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 21:49
Beşiktaş 1-2 Maccabi Tel Aviv: Avrupa Ligi'nde İlk Yarı Sonucu

UEFA Avrupa Ligi'nde Heyecan Dolu Bir İlk Yarısı

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv arasında oynanan maçın ilk yarısı, İsrail temsilcisinin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İlk Tehlike Maccabi'den Geldi

Maçın 11. dakikasında Maccabi Tel Aviv gole yaklaştı. Kanichowsky, ceza sahası önünde topla buluştu ve Beşiktaş savunmasını çalımlayarak topu penaltı noktası önüne çıkardı. Turgeman, müsait pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı yandan auta göndermeyi başardı.

İlk Gol Maccabi'den

23. dakikada Maccabi Tel Aviv öne geçti. Davida, soldan yaptığı bindirmede Masuaku'dan sıyrılarak ortasını yaptı ve ceza sahasında Kanichowsky'nin vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

Beşiktaş'tan Yanıt Geldi

38. dakikada Rafa Silva, Beşiktaş adına skoru eşitledi. İsrail ekibinin köşe vuruşu sonrası gelişen pozisyonda Semih Kılıçsoy, topu Silva'ya gönderdi. Silva, orta sahadan aldığı topla hızla ceza sahasına girerek topu filelere yolladı: 1-1.

Maccabi Yeniden Öne Geçti

45+3. dakikada Maccabi Tel Aviv, yeniden öne geçti. Kanichowsky'nin pası sonrası soldan çizgiye inen Patati, kalenin önündeki Peretz'e pas attı ve Peretz, topu ağlara göndererek durumu 2-1 yaptı.

İlk yarı sonunda karşılaşma, Maccabi Tel Aviv'in 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi. İkinci yarı ve maçın sonucunda neler olacağını taraftarlar merakla bekliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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