Beşiktaş 4-0 Zecorner Kayserispor: Rafa Silva Hat-trick

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig erteleme maçında Zecorner Kayserispor'u 4-0 yendi; Rafa Silva hat-trick yaptı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 22:03
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 22:03
Trendyol Süper Lig - Erteleme Maçı Özeti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasından ertelenen maçta Zecorner Kayserispor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti.

53. dakikada Rafa Silva'nın savunmanın arkasına gönderdiği pasta sol çaprazdan ceza sahasına giren Devrim Şahin'in sert şutunda, kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

58. dakikada Orkun Kökçü'nün kendi yarı alanın ortalarından savunmanın arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Rafa Silva, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-4

65. dakikada ceza yayı içerisinde topla buluşan Rafa Silva'nın tek pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Rashica'nın vuruşunda, kaleci topu çeldi.

72. dakikada topla buluşan Cardoso'nun yayın gerisinden kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Mert Günok uzanarak parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

77. dakikada Kartal Kayra Yılmaz ile ceza sahası içerisinde verkaç yapan Rafa Silva'nın sol çaprazdan uzak kaleye gönderdiği şutta, kaleci topu uzanarak çeldi.

Beşiktaş, Rafa Silva'nın hat-trick yaptığı maçta Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası