Beşiktaş 4 Genç Futbolcuya 3 Yıllık Profesyonel Sözleşme İmzalattı

Beşiktaş altyapısından yetişen Cumali Gürsel, Kartal Cengizer, Ozan Sevim ve Tuna Baran Demir ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar üçer yıllık profesyonel sözleşme imzalandı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 17:15
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 17:15
Beşiktaş 4 Genç Futbolcuya 3 Yıllık Profesyonel Sözleşme İmzalattı

Beşiktaş 4 Genç Futbolcuya 3 Yıllık Profesyonel Sözleşme İmzalattı

Altyapıdan A takıma doğru önemli adım

Beşiktaş, siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişen genç oyuncular Cumali Gürsel, Kartal Cengizer, Ozan Sevim ve Tuna Baran Demir ile üçer yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, oyuncular gelişimlerini Beşiktaş Futbol Akademisinde tamamladı. İmzalanan yeni sözleşmelerin süresi 2027-2028 sezonu sonuna kadar devam edecek.

Siyah-beyazlı kulübün Futbol Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Toygun Batallı ile Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, BJK Nevzat Demir Tesislerinde genç futbolcularla bir araya gelerek yeni dönemde kendilerine başarı diledi.

İLGİLİ HABERLER

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Turkcell ile TBF 5 Yıllık Sponsorluk Anlaşması: Milli Takımlar ve BGM'nin İsim Sponsoru
2
Ankara'da İlk Uluslararası Ritmik Cimnastik Turnuvası Başladı
3
Hidayet Türkoğlu: EuroBasket 2025 İkinciliği ve Destek Mesajı
4
Beşiktaş 4 Genç Futbolcuya 3 Yıllık Profesyonel Sözleşme İmzalattı
5
Fenerbahçe, Antalyaspor Hazırlıklarına Başladı — 28 Eylül
6
Milli Para Okçular Gwangju'da Finale Yükseldi
7
Sakaryaspor, Caner Erkin ve Burak Altıparmak'ı Kadro Dışı Bıraktı

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı