Beşiktaş 4 Genç Futbolcuya 3 Yıllık Profesyonel Sözleşme İmzalattı

Altyapıdan A takıma doğru önemli adım

Beşiktaş, siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişen genç oyuncular Cumali Gürsel, Kartal Cengizer, Ozan Sevim ve Tuna Baran Demir ile üçer yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, oyuncular gelişimlerini Beşiktaş Futbol Akademisinde tamamladı. İmzalanan yeni sözleşmelerin süresi 2027-2028 sezonu sonuna kadar devam edecek.

Siyah-beyazlı kulübün Futbol Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Toygun Batallı ile Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, BJK Nevzat Demir Tesislerinde genç futbolcularla bir araya gelerek yeni dönemde kendilerine başarı diledi.