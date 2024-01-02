Beşiktaş'a Fransız hoca geliyor

Siyah beyazlı takım yeni teknik adam ile 1.5 yıl+ 1 yıllık anlaşma yaptı. Hangi teknik direktör ile anlaşma yapıldı? Tüm detaylar haberimizde

BEŞİKTAŞ'IN HOCASI BELİRLENDİ!

Siyah beyazlı takımın yeni teknik direktörü belli oldu.

Beşiktaş teknik direktörü Rıza Çalımbay, takımdan ayrıldı. 57 yaşında Fransız teknik adam Bruno Genesio ile anlaşma yaptı.

Hasan Arat başkanlığında olan Beşiktaş Yönetimi teknik direktör çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Rıza Çalımbay'ın ayrılması ardından yerli, yabancı isimlerle görüşmeler sağlanıyor. Bruno Genesio seçimler arasında ağır basmaktadır. 57 yaşında olan tecrübeli teknik direktör Bruno, takımın başına getirilmek üzere olumlu çalışmalar sürdürülüyor.

2. başkan ise Hüseyin Yücel olarak yürütülmektedir. Bruno Genesio ile 2.5 senelik anlaşma yapılması planlanmaktadır. Senelik 3.5 milyon Euro ödeme alması beklenilmekt3edir. Kasımpaşa karşılaşmasında Cuma günü takımın başında olması beklenmektedir.

Beşiktaş devre arasında çalışmalar devam etmektedir. Orta sahada sakatlanan oyuncuya takviye için gözler Sevilla forması giyen Oliver Torres kadro için düşünülmektedir. 29 yaşında olan oyuncu için yeni teknik direktörün onayı gerekmektedir.

Savunmaya hamle yapmak isteyen Beşiktaşlılar zamanında Galatasaray forması giyen Koray Günter ile ilgilenmektedir.