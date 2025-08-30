Beşiktaş, Alanyaspor Deplasmanında: Solskjaer Ayrıldı, Hekimoğlu ve Rashica Yok

Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Mücadele Alanya Oba Stadında saat 21.30'da başlayacak ve müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Lig tablosu ve son performans

Siyah-beyazlı ekipte bu sezon 2 maçın ertelendiği bildirildi. Beşiktaş ligde çıktığı tek karşılaşmada Eyüpspor'u 2-1 yenmeyi başardı. Corendon Alanyaspor ise bir maçı ertelenen takımlar arasında yer alıyor; ekibin oynadığı 2 maçta 1 beraberlik ve 1 yenilgi bulunuyor ve 1 puanı var.

Avrupa defteri kapandı: Solskjaer ile yollar ayrıldı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Lausanne'a 1-0 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti. Bu sonucun ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in görevine son verildi. Solskjaer'in siyah-beyazlılardaki görev süresi 223 gün olurken, takım ile çıktığı toplam 29 müsabakada 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.

Kadroda eksikler: Hekimoğlu ve Rashica sakat

Alanyaspor maçı öncesinde Beşiktaş'ta forvet Mustafa Hekimoğlu ile kanat oyuncusu Milot Rashica'nın sakatlıkları bulunuyor. Mustafa, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında St. Patrick's ile oynanan müsabakada sakatlanmış ve Alanya deplasmanında forma giyemeyecek. Rashica ise Lausanne rövanşından önce yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan uzak kalacak. Ayrıca takımdan ayrılması beklenen orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic de bu karşılaşmanın kadrosunda yer almayacak.

Yeni transferler hazır bekliyor

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadroya kattığı oyuncular arasında El Bilal Toure ve Tiago Djalo bulunuyor; şans verilmesi halinde bu iki isim siyah-beyazlı formayı ilk kez giyecek. 2022-2023 sezonu başında Glasgow Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz de takıma geri döndü. Yaz transfer döneminde kadroya katılan üç futbolcu, Alanyaspor karşısında forma bekleyecek.

Al-Musrati, Verona'ya kiralandı

Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Moatasem Al-Musrati, İtalya ekiplerinden Verona'ya kiralık olarak transfer oldu. Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen bilgilendirme yazısında, Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Almoatasembellah Ali Mohamed Al-Musrati'nin 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Hellas Verona kulübüyle 2 milyon avro tutarı karşılığında anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Hellas Verona kulübünün 7 milyon avro tutarı karşılığında satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Ayrıca bir başka orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic'in de kısa süre içinde takımdan ayrılması bekleniyor.