DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.463.149,81 -0,9%

Beşiktaş, Alanyaspor Deplasmanında: Solskjaer Ayrıldı, Hekimoğlu ve Rashica Yok

Beşiktaş, Süper Lig 4. haftasında Alanyaspor deplasmanında; Solskjaer görevden ayrıldı, Hekimoğlu ve Rashica sakat, Al-Musrati Verona'ya kiralandı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 10:28
Beşiktaş, Alanyaspor Deplasmanında: Solskjaer Ayrıldı, Hekimoğlu ve Rashica Yok

Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Mücadele Alanya Oba Stadında saat 21.30'da başlayacak ve müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Lig tablosu ve son performans

Siyah-beyazlı ekipte bu sezon 2 maçın ertelendiği bildirildi. Beşiktaş ligde çıktığı tek karşılaşmada Eyüpspor'u 2-1 yenmeyi başardı. Corendon Alanyaspor ise bir maçı ertelenen takımlar arasında yer alıyor; ekibin oynadığı 2 maçta 1 beraberlik ve 1 yenilgi bulunuyor ve 1 puanı var.

Avrupa defteri kapandı: Solskjaer ile yollar ayrıldı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Lausanne'a 1-0 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti. Bu sonucun ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in görevine son verildi. Solskjaer'in siyah-beyazlılardaki görev süresi 223 gün olurken, takım ile çıktığı toplam 29 müsabakada 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.

Kadroda eksikler: Hekimoğlu ve Rashica sakat

Alanyaspor maçı öncesinde Beşiktaş'ta forvet Mustafa Hekimoğlu ile kanat oyuncusu Milot Rashica'nın sakatlıkları bulunuyor. Mustafa, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında St. Patrick's ile oynanan müsabakada sakatlanmış ve Alanya deplasmanında forma giyemeyecek. Rashica ise Lausanne rövanşından önce yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan uzak kalacak. Ayrıca takımdan ayrılması beklenen orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic de bu karşılaşmanın kadrosunda yer almayacak.

Yeni transferler hazır bekliyor

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadroya kattığı oyuncular arasında El Bilal Toure ve Tiago Djalo bulunuyor; şans verilmesi halinde bu iki isim siyah-beyazlı formayı ilk kez giyecek. 2022-2023 sezonu başında Glasgow Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz de takıma geri döndü. Yaz transfer döneminde kadroya katılan üç futbolcu, Alanyaspor karşısında forma bekleyecek.

Al-Musrati, Verona'ya kiralandı

Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Moatasem Al-Musrati, İtalya ekiplerinden Verona'ya kiralık olarak transfer oldu. Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen bilgilendirme yazısında, Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Almoatasembellah Ali Mohamed Al-Musrati'nin 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Hellas Verona kulübüyle 2 milyon avro tutarı karşılığında anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Hellas Verona kulübünün 7 milyon avro tutarı karşılığında satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Ayrıca bir başka orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic'in de kısa süre içinde takımdan ayrılması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalyaspor Adana Demirspor Maçına Hazır
2
Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur'dan Fenerbahçe Maçı Öncesi Açıklama
3
Beşiktaş'ta İkinci Sergen Yalçın Dönemi Başladı
4
Trabzonspor - Samsunspor: Karadeniz Derbisinde 55. Randevu
5
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın Teknik Direktörlüğe Getirildi
6
Beşiktaş'ta Yeni Teknik Direktör: Sergen Yalçın
7
Savate Milli Takımı Weiz'de Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı