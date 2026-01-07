Eczacıbaşı Dynavit, Vero Volley Milano'ya Geçit Vermedi: 3-2

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Vero Volley Milano'yu 3-2 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 22:34
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 22:34
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu mücadelesinde İtalya temsilcisi Vero Volley Milano'yu salonda ağırladı ve zorlu geçen maçı 3-2 kazanarak önemli bir galibiyete imza attı.

Maç sonucu ve setler

Karşılaşma setleri 25-21, 20-25, 22-25, 25-22, 15-13 olarak tamamlandı. Toplam maç süresi 137 dakika olup set süreleri sırasıyla (27, 28, 31, 28, 23) şeklindeydi.

Karşılaşma bilgileri

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Predrag Balandzic, Vitor Alexandre Goncalves

Kadrolar

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Ebrar, Rettke, Stysiak, Simge (L), Dilay, Meliha, Boden, Bengisu, Maglio, Smrek

Numia Vero Volley Milano: Kurtagic, Bosio, Lanier, Danesi, Egonu, Piva, Modesti (L), Gelin, Sartori, Akimova, Fersino (L), Miner, Cagnin

Eczacıbaşı Dynavit'in evindeki bu galibiyeti, turnuva tablosunda ve moraller açısından takım için değerli bir sonuç olarak öne çıktı.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

