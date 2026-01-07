Eczacıbaşı Dynavit, Vero Volley Milano'ya Geçit Vermedi: 3-2

Eczacıbaşı Dynavit, Vero Volley Milano'yu 3-2 mağlup etti
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu mücadelesinde İtalya temsilcisi Vero Volley Milano'yu salonda ağırladı ve zorlu geçen maçı 3-2 kazanarak önemli bir galibiyete imza attı.
Maç sonucu ve setler
Karşılaşma setleri 25-21, 20-25, 22-25, 25-22, 15-13 olarak tamamlandı. Toplam maç süresi 137 dakika olup set süreleri sırasıyla (27, 28, 31, 28, 23) şeklindeydi.
Karşılaşma bilgileri
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Predrag Balandzic, Vitor Alexandre Goncalves
Kadrolar
Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Ebrar, Rettke, Stysiak, Simge (L), Dilay, Meliha, Boden, Bengisu, Maglio, Smrek
Numia Vero Volley Milano: Kurtagic, Bosio, Lanier, Danesi, Egonu, Piva, Modesti (L), Gelin, Sartori, Akimova, Fersino (L), Miner, Cagnin
Eczacıbaşı Dynavit'in evindeki bu galibiyeti, turnuva tablosunda ve moraller açısından takım için değerli bir sonuç olarak öne çıktı.
