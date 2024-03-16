Beşiktaş-Antalyaspor maçı öncesi geri dönüş müjdesi verildi

Trenyol Süper Lig 30. haftasında Beşiktaş bu akşam saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu’nda Antalyaspor ile mücadele gösterecek. Siyah-Beyazlılar; 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyetle topladığı 46 puanla 4. sırada yer alırken hedefi ise 3. olmak. Kırmızı-Beyazlılar ise 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 mağlubiyetle elde ettiği 38 puanla 8. sırada bulunuyor. Siyah-Beyazlılar, Süper Lig’de çıktığı son iki karşılaşmadan 3 puanı sahibi olamaması üzerine 28. haftada Tüpraş Stadyumu’nda Galatasaray’a 1-0 yenilen Beşiktaş, bir sonraki hafta da Gaziantep FK’ya deplasmanda 2-0 yenilgi alarak 3 puana veda etti. Bu süreçte kalesinde 3 gol gören Kartal, rakip filleri havalandıramadı.



Trendyol Süper Lig'de iki takım bu zamana kadar 55 defa mücadele ederken siyah beyazlılar 35 maçtan galip ayrılırken Antalyaspor ise 17 gez galibiyet yaşayarak 13 kez ise beraberlik ile sahadan ayrıldılar.



TAKIMDA 8 OYUNCU YOK, 4 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Zorlu karşılamla için Siyah beyazlı takımda Alex Chamberlain, Amir Hadziahmetovic, Tayfur Bingöl, Salih Uçan ve Al Musrati, sakatlıklarından ötürü bugün akşam sahada yer alamayacak. Beşiktaş’ta Necip Uysal, Rachid Ghezzal ve Arthur Masuaku ise sarı kart cezalısı olduğundan forma giyemeyecek. Siyah-Beyazlılar’da; Jonas Svensson, Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz da sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Adı geçen futbolcular bu müsabakada kart görmeleri durumunda ligde bir sonraki hafta gerçekleşecek Başakşehir maçında takımda yer alamayacak.



SÜRPRİZ BEKLENİYOR

Kara kartalın teknik ismi Santos, Süper Lig'de 2 maç galibiyet sevinci yaşarken üçüncülük hedefinde ilerliyor. Beşiktaş'ta yeni yönetimin kendisini tercih etmemesi sonrasında Antalyaspor karşısında sürpriz peşinde olduğu belirtildi.

