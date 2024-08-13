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Beşiktaş, Antalyaspor Maçına Hazırlıklara Başladı

Beşiktaş Futbol Takımı, Antalyaspor maçı için idmanlarına start verdi.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 15:54
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 15:54
Beşiktaş, Antalyaspor Maçına Hazırlıklara Başladı

Beşiktaş, Antalyaspor Maçına Hazırlık Aşamasında

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında 18 Ağustos Pazar günü Antalyaspor ile oynayacağı maça yönelik hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. İdman Detayları

Kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde 1,5 saat süren bir antrenman gerçekleştirildiği belirtildi.

Futbolcuların Çalışmaları

Samsunspor maçında forma giyen oyuncular, günün yenilenme çalışmasını tamamlayarak idmanı sonlandırdı. Diğer futbolcular ise, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla başladıkları antrenmanlarını, dar alanda taktik çalışmalarla sürdü.

Siyah-beyazlı takım, Antalyaspor karşılaşmasına yönelik hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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