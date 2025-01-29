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Beşiktaş, Avrupa Kupalarında 252. Maçına Çıkıyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Twente ile oynayacağı maçla Avrupa kupalarındaki 252. karşılaşmasına çıkıyor.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 11:07
Beşiktaş, Avrupa Kupalarında 252. Maçına Çıkıyor

Beşiktaş, Avrupa Kupalarında 252. Maçına Çıkıyor

Beşiktaş, yarın UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Hollanda'nın Twente takımıyla karşılaşarak Avrupa kupalarında 252. maçına çıkacak. Siyah-beyazlı takım, şimdiye kadar oynadığı 251 müsabakada 95 galibiyet, 49 beraberlik ve 107 mağlubiyet yaşadı. Avrupa arenasında rakip filelere 338 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 383 gol gördü.

Avrupa Kupalarında Beşiktaş'ın Performansı

Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

OrganizasyonOGBMAY
Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi892719439153
UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi130572548207173
Kupa Galipleri Kupası2041242138
UEFA Avrupa Konferans Ligi1274119TOPLAM

Toplamda 251 maça çıkan Beşiktaş, 95 galibiyet, 49 beraberlik, 107 yenilgi ile bu müsabakaları tamamladı.

Twente ile İlk Mücadele

Beşiktaş, Twente ile Avrupa kupalarında ilk kez maç yapacak. Daha önce Hollanda ekipleri ile toplam 11 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, bu maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Siyah-beyazlılar, Hollanda temsilcileriyle bu mücadelede büyük bir başarı elde etmeye çalışacaklar.

Twente'nin Türk Ekiplerine Karşı Performansı

Hollanda temsilcisi Twente, Türk ekipleriyle daha önce 7 kez karşılaşmış olup, bu maçlarda 2 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Beşiktaş’ın Avrupa Arenasındaki Tarihi

Beşiktaş, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 6-0 yenerek elde etti. En farklı yenilgisini ise 2007-2008 sezonunda Liverpool'a deplasmanda 8-0 kaybederek yaşadı.

Oktay Derelioğlu Rekoru

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu Oktay Derelioğlu olarak öne çıkıyor. 1993-1999 yılları arasında oynayan Derelioğlu, 14 gol kaydetti. Onu, 13 golle Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun takip ediyor.

Beşiktaş'ın Twente ile yapacağı karşılaşma, Avrupa'daki başarılarına bir yenisini eklemek için büyük bir fırsat olacak.

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