Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Bodo/Glimt'e 2-1 Yenildi

Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Elendi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 6. haftasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile karşı karşıya geldi. Deplasmanda oynanan bu zorlu maçta, Beşiktaş, rakibine 2-1 mağlup oldu.

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Karşılaşma, Norveç'in soğuk ikliminde oynanırken, Beşiktaş'ın bu sonuçla birlikte Avrupa Ligi'ndeki şansı kalmadı. Takım, gruptaki son maçında istediği sonucu elde edemeyerek, Avrupa arenasına veda etti.

Beşiktaş taraftarları, takımın gösterdiği performanstan dolayı hayal kırıklığı yaşarken, oyuncuların mücadeleci ruhu dikkat çekti. Ancak, sonucun alınması, gruptaki mücadelelerinde yeterli olmadı.