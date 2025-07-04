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Beşiktaş, Avusturya'da Kamp Hazırlıklarına Başladı

Beşiktaş, yeni sezon öncesi Avusturya kampına başladı. Asbaşkan Murat Kılıç, Tammy Abraham transferinin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 04.07.2025 17:59
Güncelleme Tarihi: 04.07.2025 17:59
Beşiktaş, Avusturya'da Kamp Hazırlıklarına Başladı

Beşiktaş Avusturya'da Yeni Sezon Hazırlıklarına Start Verdi

Siyah-beyazlı kulüp Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Avusturya'da kampa girdi. İstanbul'da başlayan sezon hazırlıklarına, ikinci etap için Avusturya'ya ulaşan takım, Viyana Havalimanı'na özel bir uçakla geldi. Karayolu ile kamp yapacağı Wiener Neustadt'teki Bad Erlach kasabasına geçen kafilede futbolcularla birlikte Asbaşkan Murat Kılıç ve yönetim kurulu üyesi Toygun Batallı da yer aldı.

Yeni Transferler Kadroda

Yeni transferlerden David Jurasek kampa katılırken, ünlü forvet Tammy Abraham'ın birkaç gün içinde takıma dahil olacağı öğrenildi. Beşiktaş, Avusturya kampı boyunca 18 Temmuz Cuma gününe kadar çalışacak ve ilk antrenmanını bugün saat 19.00'da gerçekleştirecek. Kamp süresince dört hazırlık maçı da oynanacak.

Murat Kılıç'tan Abraham Açıklamaları

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Murat Kılıç, Tammy Abraham'ın transferi hakkında basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Kılıç, “Abraham, Avrupa'nın en iyi forvetlerinden bir tanesi. Kendisiyle ilgili iddialar da var; 28-30 gol atması durumunda ona hediyeler vermeyi planlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kılıç ayrıca, yeni sezonun hem Avrupa kupaları hem de Süper Lig açısından büyük bir heyecanla geçeceğini belirterek, “Yoğun bir sezon olacak ve takımımızın iyi bir performans sergileyeceğini düşünüyoruz.” dedi. Transfer çalışmalarına dair de bilgiler veren Kılıç, “Transferlerin detaylarını Başkan Serdal Adalı yürütüyor. Yeni transferler, son günlerde kampa katılacak.” şeklinde konuştu.

Kamp Kadrosu ve Hazırlıklar

Beşiktaş'ın Avusturya kamp kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

  • Mert Günok
  • Ersin Destanoğlu
  • Göktuğ Baytekin
  • Emir Yaşar
  • Emre Bilgin
  • Jonas Svensson
  • Necip Uysal
  • Tayyip Talha Sanuç
  • Gabriel Paulista
  • Felix Uduokhai
  • Emirhan Topçu
  • Emrecan Terzi
  • Mustafa Azem Yortaç
  • David Jurasek
  • Tayfur Bingöl
  • Emrecan Uzunhan
  • Rafa Silva
  • Salih Uçan
  • Ernest Muçi
  • Gedson Fernandes
  • Joao Mario
  • Milot Rashica
  • Elan Ricardo
  • Keny Arroyo
  • Amir Hadziahmetovic
  • Fahri Kerem Ay
  • Moatasem Al-Musrati
  • Jean Onana
  • Kartal Kayra Yılmaz
  • Demir Ege Tıknaz
  • Can Keleş
  • Bakhtiyor Zainutdinov
  • Tammy Abraham
  • Semih Kılıçsoy
  • Mustafa Hekimoğlu

Beşiktaş, hem kadrosunu güçlendirme hem de yeni sezona güçlü bir başlangıç yapma hedefiyle çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayan Beşiktaş, ikinci etap kamp çalışmaları için...

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayan Beşiktaş, ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya ulaştı. Özel bir uçakla Viyana Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafile, daha sonra karayoluyla kampın yapılacağı Wiener Neustadt kentindeki Bad Erlach kasabasına geldi. Kafi

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayan Beşiktaş, ikinci etap kamp çalışmaları için...

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayan Beşiktaş, ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya ulaştı. Özel bir uçakla Viyana Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafile, daha sonra karayoluyla kampın yapılacağı Wiener Neustadt kentindeki Bad Erlach kasabasına geldi. Kafi

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