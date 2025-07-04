Beşiktaş, Avusturya'da Kamp Hazırlıklarına Başladı

Beşiktaş Avusturya'da Yeni Sezon Hazırlıklarına Start Verdi

Siyah-beyazlı kulüp Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Avusturya'da kampa girdi. İstanbul'da başlayan sezon hazırlıklarına, ikinci etap için Avusturya'ya ulaşan takım, Viyana Havalimanı'na özel bir uçakla geldi. Karayolu ile kamp yapacağı Wiener Neustadt'teki Bad Erlach kasabasına geçen kafilede futbolcularla birlikte Asbaşkan Murat Kılıç ve yönetim kurulu üyesi Toygun Batallı da yer aldı.

Yeni Transferler Kadroda

Yeni transferlerden David Jurasek kampa katılırken, ünlü forvet Tammy Abraham'ın birkaç gün içinde takıma dahil olacağı öğrenildi. Beşiktaş, Avusturya kampı boyunca 18 Temmuz Cuma gününe kadar çalışacak ve ilk antrenmanını bugün saat 19.00'da gerçekleştirecek. Kamp süresince dört hazırlık maçı da oynanacak.

Murat Kılıç'tan Abraham Açıklamaları

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Murat Kılıç, Tammy Abraham'ın transferi hakkında basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Kılıç, “Abraham, Avrupa'nın en iyi forvetlerinden bir tanesi. Kendisiyle ilgili iddialar da var; 28-30 gol atması durumunda ona hediyeler vermeyi planlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kılıç ayrıca, yeni sezonun hem Avrupa kupaları hem de Süper Lig açısından büyük bir heyecanla geçeceğini belirterek, “Yoğun bir sezon olacak ve takımımızın iyi bir performans sergileyeceğini düşünüyoruz.” dedi. Transfer çalışmalarına dair de bilgiler veren Kılıç, “Transferlerin detaylarını Başkan Serdal Adalı yürütüyor. Yeni transferler, son günlerde kampa katılacak.” şeklinde konuştu.

Kamp Kadrosu ve Hazırlıklar

Beşiktaş'ın Avusturya kamp kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Mert Günok

Ersin Destanoğlu

Göktuğ Baytekin

Emir Yaşar

Emre Bilgin

Jonas Svensson

Necip Uysal

Tayyip Talha Sanuç

Gabriel Paulista

Felix Uduokhai

Emirhan Topçu

Emrecan Terzi

Mustafa Azem Yortaç

David Jurasek

Tayfur Bingöl

Emrecan Uzunhan

Rafa Silva

Salih Uçan

Ernest Muçi

Gedson Fernandes

Joao Mario

Milot Rashica

Elan Ricardo

Keny Arroyo

Amir Hadziahmetovic

Fahri Kerem Ay

Moatasem Al-Musrati

Jean Onana

Kartal Kayra Yılmaz

Demir Ege Tıknaz

Can Keleş

Bakhtiyor Zainutdinov

Tammy Abraham

Semih Kılıçsoy

Mustafa Hekimoğlu

Beşiktaş, hem kadrosunu güçlendirme hem de yeni sezona güçlü bir başlangıç yapma hedefiyle çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayan Beşiktaş, ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya ulaştı. Özel bir uçakla Viyana Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafile, daha sonra karayoluyla kampın yapılacağı Wiener Neustadt kentindeki Bad Erlach kasabasına geldi. Kafi

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayan Beşiktaş, ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya ulaştı. Özel bir uçakla Viyana Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafile, daha sonra karayoluyla kampın yapılacağı Wiener Neustadt kentindeki Bad Erlach kasabasına geldi. Kafi