Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı
Beşiktaş bir yıldıza daha veda etti. Kadro dışı bırakılan oyunculardan biri olan Valentin Rozier ile yollarını ayırdı. İşte detaylar...
Siyah-Beyazlı takımda beklenen son nihayet oldu. Rozier dün sabah İstanbul'dan ayrılarak sözleşmeyi resmen imzalamak üzere Fransa'ya uçtu. Detaylar haberimizde...
RESMÎ AÇIKLAMA GELDİ! BEŞİKTAŞ VALENTİN ROSİER İLE YOLLARINI AYIRDI
Beşiktaş teknik direktöründen yapılan açıklamada, Fransız sağ bek Valentin Rozier'in satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak Ligue 1 ekibi Nice'e katılacağı açıklandı.
Beşiktaş'ta yeni bir veda. Siyah-beyazlı kulüp, sağ bek Valentin Rozier ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada: "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Valentin Rosier’in 2023-2024 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda OGC Nice kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre OGC Nice kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi.