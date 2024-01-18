Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı

Beşiktaş bir yıldıza daha veda etti. Kadro dışı bırakılan oyunculardan biri olan Valentin Rozier ile yollarını ayırdı. İşte detaylar...

Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı
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Siyah-Beyazlı takımda beklenen son nihayet oldu. Rozier dün sabah İstanbul'dan ayrılarak sözleşmeyi resmen imzalamak üzere Fransa'ya uçtu. Detaylar haberimizde...

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RESMÎ AÇIKLAMA GELDİ! BEŞİKTAŞ VALENTİN ROSİER İLE YOLLARINI AYIRDI

Beşiktaş teknik direktöründen yapılan açıklamada, Fransız sağ bek Valentin Rozier'in satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak Ligue 1 ekibi Nice'e katılacağı açıklandı.

Beşiktaş'ta yeni bir veda. Siyah-beyazlı kulüp, sağ bek Valentin Rozier ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada: "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Valentin Rosier’in 2023-2024 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda OGC Nice kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre OGC Nice kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi.

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