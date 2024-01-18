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Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı

Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı Beşiktaş bir yıldıza daha veda etti. Kadro dışı bırakılan oyunculardan biri olan Valentin Rozier ile yollarını ayırdı. İşte detaylar...