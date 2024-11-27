Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Futbolda Yeni Dönem ve Sorumlulukların Dağılımını Açıkladı

Beşiktaş'ta Yeni Dönem Başlıyor
Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, siyah-beyazlı takımda yapılan son yönetim değişikliklerini ve yeni uygulamaları basın mensuplarıyla paylaştı. Futbol AŞ'den ve Ümraniye'den sorumlu olacak ekipte Hüseyin Yücel, Mete Vardar, Onur Göçmez ve Feyyaz Uçar yer alacak.
Yönetim Toplantısında Alınan Kararlar
Beşiktaş'ın çok önemli bir yönetim kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Arat, stadyumdaki basın toplantısında, "Yönetim kurulumuz futbol şube sorumluluğuna Hüseyin Yücel, asbaşkanlar Mete Vardar ve Onur Göçmez ile yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar'ı getirmiştir," diye belirtti.
Başkan Arat, son dönemde Beşiktaş'ın yaşadığı sportif sıkıntılar nedeniyle bu karara yöneldiklerini vurguladı: "Son bir ayda yaşanan sonuçlar nedeniyle taraftarımız oldukça üzgün. Bu tür sarsıntıları kulübümüzün daha iyi yönetimi için bir fırsat olarak görüyoruz."
Taraftarın Önemi ve Yönetim Ahlakı
Beşiktaş camiasının birliği ve beraberliğine dikkat çeken Arat, "Taraftarımızın istemediği sürece burada kalmam. Bu kulüp Atatürk'ün kulübüdür ve her türlü mücadeleyi verir,""Beşiktaş ile uğraşanlar, camianın tepkisini çekecektir," 2025 Mayıs'ta gerçekleşecek olağan genel kurulda adaylık durumunu henüz netleştirmediğini belirten Arat, "Her durumdan zamanında camiamla paylaşırım,""Daha iyi günler göreceğiz," Futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ile helalleşerek yollarını ayırdıklarını açıklayan Arat, "Kararımı WhatsApp üzerinden ilettim ve helalleştik. Kendisine teşekkür ettim,"Giovanni van Bronckhorst ile görüşmeler yaptıklarını ve yönetim kurulunun kararı doğrultusunda kendisiyle yola devam edeceklerini belirtti. Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
Gelecek Planları ve Adaylık Durumu
Samet Aybaba ile Ayrılık ve Teknik Direktör Durumu
2025 Mayıs'ta gerçekleşecek olağan genel kurulda adaylık durumunu henüz netleştirmediğini belirten Arat, "Her durumdan zamanında camiamla paylaşırım,""Daha iyi günler göreceğiz," Futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ile helalleşerek yollarını ayırdıklarını açıklayan Arat, "Kararımı WhatsApp üzerinden ilettim ve helalleştik. Kendisine teşekkür ettim,"Giovanni van Bronckhorst ile görüşmeler yaptıklarını ve yönetim kurulunun kararı doğrultusunda kendisiyle yola devam edeceklerini belirtti. Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
Futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ile helalleşerek yollarını ayırdıklarını açıklayan Arat, "Kararımı WhatsApp üzerinden ilettim ve helalleştik. Kendisine teşekkür ettim,"Giovanni van Bronckhorst ile görüşmeler yaptıklarını ve yönetim kurulunun kararı doğrultusunda kendisiyle yola devam edeceklerini belirtti.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.