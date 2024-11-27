Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Futbolda Yeni Dönem ve Sorumlulukların Dağılımını Açıkladı

Beşiktaş'ta Yeni Dönem Başlıyor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, siyah-beyazlı takımda yapılan son yönetim değişikliklerini ve yeni uygulamaları basın mensuplarıyla paylaştı. Futbol AŞ'den ve Ümraniye'den sorumlu olacak ekipte Hüseyin Yücel, Mete Vardar, Onur Göçmez ve Feyyaz Uçar yer alacak.

Yönetim Toplantısında Alınan Kararlar

Beşiktaş'ın çok önemli bir yönetim kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Arat, stadyumdaki basın toplantısında, "Yönetim kurulumuz futbol şube sorumluluğuna Hüseyin Yücel, asbaşkanlar Mete Vardar ve Onur Göçmez ile yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar'ı getirmiştir," diye belirtti.

Başkan Arat, son dönemde Beşiktaş'ın yaşadığı sportif sıkıntılar nedeniyle bu karara yöneldiklerini vurguladı: "Son bir ayda yaşanan sonuçlar nedeniyle taraftarımız oldukça üzgün. Bu tür sarsıntıları kulübümüzün daha iyi yönetimi için bir fırsat olarak görüyoruz."

Taraftarın Önemi ve Yönetim Ahlakı