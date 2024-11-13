Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu Ziyaret Etti

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu Ziyaret Etti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaret, TFF'nin Riva'daki tesislerinde gerçekleştirildi. Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hacıosmanoğlu, Türk futbolunun genel sorunlarını gündeme getirdi.

Yabancı VAR Hakem İsteği ve Bu Konudaki Gelişmeler

Hacıosmanoğlu, kulüplerden gelen yabancı VAR hakemi isteğine dikkat çekerek, "Kulüplerimiz bu konuda talepte bulunuyor. Biz hâlâ kendi hakemlerimize inanıyoruz ama performans düşüklüğü devam ederse alternatiflerimiz üzerinde duracağız" dedi.

MHK'nin Profesyonelleşme Çalışmaları

Merkez Hakem Kurulu (MHK) yapısının profesyonelleşmesi üzerinde Kulüpler Birliği ile çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Hacıosmanoğlu, "Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz çalışmaların devamında MHK'yi profesyonel bir yapıya kavuşturmak için ortak bir çalışma yürütülmektedir" diye ifade etti.

Hakem Hataları Üzerine Değerlendirme

Türk futbolunun sorunlarına dair düşüncelerini paylaşan Hacıosmanoğlu, "Herkes hakem performansından şikayetçi, ancak bunların arasında haklı ve haksız olanlar var. Hata olursa kabul edilebilir, ama VAR'daki hataları kabul etmem mümkün değil. Hala bu konuda sözümün arkasındayım" şeklinde konuştu.

Hasan Arat'ın Açıklamaları

Hasan Arat, VAR'da yabancı hakem ısrarlarının devam ettiğini belirtti. Avrupa'daki maçlarda hakemlerin konuşulmadığını ifade eden Arat, Türkiye'deki adalet arayışının önemini vurguladı.

Arat, "Biz Beşiktaş olarak kötü oynadığımız bir maçta hakem bahanelerine başvurmayız, ancak hakem hatası yaşandığında bunu en medeni şekilde dile getiririz" dedi. Ayrıca, Türk futbolunun geleceği için olumlu bir etki bırakma hedefinde olduklarının altını çizdi.

Sonuç: Futbolun Geleceği İçin Ortak Çaba

İki başkan arasındaki bu görüşme, Türk futbolunun gelişimi ve sorunların çözümü açısından büyük bir önem taşıyor. Hem Arat hem de Hacıosmanoğlu, gelecekte daha iyi bir futbol ortamı yaratmak için ortak çabaların sürdüğünü belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.