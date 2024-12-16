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Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel'den Taraftara Özür: 'Utanç Verici Bir Tablo'

Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, Adana Demirspor mağlubiyetinin ardından taraftarlardan özür diledi ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 22:16
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 22:16
Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel'den Taraftara Özür: 'Utanç Verici Bir Tablo'

Maç Sonrası Açıklamalar

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Beşiktaş, karşılaşmayı 2-1 kaybetti. Mağlubiyetin ardından Beşiktaş Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel, yaptığı açıklamada camiadan özür diledi.

Adana Demirspor'a Başsağlığı

Yücel, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, Adana Demirspor'un oyuncusu Maestro'nun kardeşinin vefat ettiğini hatırlatarak, bu durumdan dolayı başsağlığı diledi. Yücel, "Yendikten sonra konuşmak çok kolay." diyerek, yaşanan durumun kendileri için ne denli zorlayıcı olduğunu ifade etti.

Utanç Verici Tablo ve Özür Mesajı

Başkan Yücel, "Utanç verici bir tabloyla karşı karşıyayız. Herkesten, tüm taraftarlarımızdan en içten özürlerimi iletiyorum. Hiçbir şekilde böyle bir tabloyu Beşiktaş hak etmiyor." diyerek sözlerine devam etti. Bu tarz sonuçların sorumlularının hesap vermesi gerektiğini belirten Yücel, "En önce de ben vereceğim." dedi.

Gelecek İçin Sorumluluk

Yücel, özellikle önümüzdeki Ocak ayında gerekli adımları atacaklarını ifade ederken, taraftarların içinin rahat olmasını istedi. "Bu camianın bugünlerde bu halde olmasının sorumlularının hepsinin hesap vermesi gerekiyor." diyerek, sorumluluktan kaçmadığını vurguladı.

Kendini Hesaba Çekmeye Hazır

Yarın bir programa katılacağını ve taraftarlardan gelecek tüm soruları yanıtlamaya hazır olduğunu belirten Yücel, "Eğer bizler bu noktaya taşıdıysak bu takımı, hesabını vermeden öyle kolay kolay bir yere gitmek yok." dedi. Ayrıca, "En kötü gün bugünse, bugün de Beşiktaş diyorum." diyerek umudunu ifade etti.

Yücel, konuşmasının sonunda tekrar tüm camiaya özür diledi ve haklarının helal edilmesini istedi.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk olduğu Adana Demirspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş'ın...

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk olduğu Adana Demirspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş'ın Başkanı Hüseyin Yücel, maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk olduğu Adana Demirspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş'ın...

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk olduğu Adana Demirspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş'ın Başkanı Hüseyin Yücel, maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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