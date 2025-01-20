Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasında

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği Yılın Kareleri oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 09:35
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 10:00
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasında

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın Katılımı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği Yılın Kareleri oylamasına katıldı.

Anadolu Ajansı'nın Önemli Etkinliği

Anadolu Ajansı, her yıl gerçekleştirdiği bu özel etkinlikte, yıl boyunca çekilen en dikkat çekici fotoğrafları seçmek için bir oylama düzenliyor. Bu yılki oylamada yer alan önemli isimlerden biri de Beşiktaş'ın başkanı Serdal Adalı olarak dikkat çekiyor.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nında katıldığı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga...

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nında katıldığı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında, "Spor" kategorisindeki tercihi, Hakan Akgün'ün "Kartallar" fotoğrafı oldu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nında katıldığı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga...

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nında katıldığı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında, "Spor" kategorisindeki tercihi, Hakan Akgün'ün "Kartallar" fotoğrafı oldu.

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