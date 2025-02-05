Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Bakan Osman Aşkın Bak'ı Ziyaret Etti

Serdal Adalı ve Osman Aşkın Bak Buluşması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bakanlık makamında düzenlenen ziyarete, siyah-beyazlı kulübün sayman yönetim kurulu üyesi Çağatay Abraş ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürü Seçil Aygül de katıldılar.

Formanın Hediye Edilmesi

Başkan Adalı, ziyarette Bakan Bak’a özel bir hediye takdim etti. Ziyaretin sonunda, Bakan Bak’a isminin yazılı olduğu 53 numaralı Beşiktaş forması verildi. Bu jest, Beşiktaş ve devlet kurumları arasındaki iş birliğinin önemli bir sembolü olarak değerlendiriliyor.