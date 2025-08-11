Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Transfer Planında Geçmiş Yükler ve Gelecek Hedefleri Üzerine Açıklamalarda Bulundu

Serdal Adalı, Beşiktaş'ın Plansız Transfer Yüklerine Dikkat Çekti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, takımın transfer süreçlerini ve geçmiş mali yükleri ele aldı. Geçmiş yönetimlerin yaptıkları transferlerin siyah-beyazlı kulüp için büyük bir yük oluşturduğunu belirten Adalı, bu maliyetleri günümüzde de üstlenmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

“Transfer Hatalarının Ceremesini Çekiyoruz”

“Transferlerde yeni hatalar yapma lüksümüz yok.” diyen Adalı, geçmişte gerçekleştirilen transferlerden kaynaklanan yüklerin, kulüp üzerindeki etkisini anlatarak, “Aboubakar, Amartey, Montero gibi eski oyunculara yaptığımız toplam ödemenin 16-17 milyon avro olduğunu belirtmek isterim.” şeklinde konuştu.

Yeni Transferlerin Geleceği Hakkında İyimser Açıklamalar

Yeni transferlerinin kalitesine vurgu yapan Adalı, David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü ve Wilfried Ndidi gibi oyuncuların katkılarının ilerleyen günlerde daha net görüleceğini ifade etti. “Bu isimler Beşiktaş'a maliyetlerine oranla çok daha fazla kazandırabilir.” dedi.

Sadece Bugünkü İhtiyaçlara Değil, Geçmişe de Bakmak Gerekiyor

Taraftarlarından sabır isteyen Adalı, “Takımımız hala takviyeye ihtiyaç duyuyor. Önceki yıllarda yaşanan hataları tekrarlamamak adına dikkatli ilerliyoruz.” dedi.

Transfer Stratejisi ve Geleceğe Dönük Planlar

Adalı, transfer çalışmalarının belirli bir strateji ve organizasyonla yürütüldüğünü vurgulayarak, hedeflerinin sol açık ve sağ bek pozisyonlarına yönelik olduğunu açıkladı. “Takım iskeletini tamamlamadan genç oyunculara yönelmeyecek.” dedi.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile İlgili Açıklamalar

Kulüp başkanı, Ole Gunnar Solskjaer hakkında yapılan eleştirilere yanıt vererek, “Takımın ideal kurgusu tamamlanmadan hocayı yargılamak için erken.” şeklinde konuştu.

Sosyal Medya ve Taraftar İlişkisi

Adalı, sosyal medya üzerinden takıma yönelik olumsuz yorumlara da değinerek, “Bu çocuklar bizim emanetimiz ve Beşiktaş’ımızı korumak için gereken her şeyi yapacağız.” dedi.

Dikilitaş Projesi ve Altyapı Gelişmeleri

Dikilitaş Projesi'nin plana uygun ilerlediğini belirten Adalı, altyapıdan yetişen oyuncuların gelecekte kulübe büyük katkı sağlayacağını ifade etti. “Altyapıya yatırımlar, yeni sporcuların yetişmesi için kullanılacak.” diye ekledi.

Şampiyonluk Hedefi ve Transferlerin Önemi

Adalı, bu sezon şampiyonluk hedefi doğrultusunda kadrolarını güçlendirmek için çalışmalara devam ettiklerini belirtti. “Takım oturduktan sonra Avrupa'yı da hedef olarak koyacağız.” şeklinde konuştu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

