Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı'nda Elif Bayram Sezonu Kapattı

Milli basketbolcu Elif Bayram, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş BOA Kadın Takımı'nda sezonu kapatma kararı aldı.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 16:07
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 16:07
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı'nda Elif Bayram Sezonu Kapattı

Elif Bayram'ın Sakatlığı Kulüpte Şok Etkisi Yaratıyor

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, milli oyuncusu Elif Bayram ile ilgili üzücü bir gelişmeyi kamuoyuna duyurdu. Edirne'de oynanan ING Kadınlar Türkiye Kupası yarı finalinde Emlak Konut ile karşılaşan takımda, Elif Bayram sakatlandı.

Sakatlığın Sebebi ve Tedavi Süreci

Kulüpten yapılan açıklamada, Elif Bayram'da çoklu bağ yaralanması tespit edildiği bildirildi. Bu yaralanma, genç oyuncunun sezonun kalan kısmında sahalardan uzak kalacağını gösteriyor. Tedavi sürecine hemen başlandığı belirtilirken, bu durum takım ve taraftar için büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

Elif Bayram'ın Basketbol kariyeri ve yetenekleri, Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı için son derece önemliydi. Taraftarlar, oyuncunun hızlı bir şekilde sağlığına kavuşmasını umuyor.

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