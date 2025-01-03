Beşiktaş, Çaykur Rizespor Karşısında Kadroda Değişiklik Yaptı

Beşiktaş'ta Kadroda Değişiklikler

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor’a konuk olan Beşiktaş, üç maç sonra ilk 11'de yer alanCiro Immobile ile dikkatleri üzerine çekti. Teknik sorumluSerdar Topraktepe, son oynanan Corendon Alanyaspor karşılaşmasının ilk 11'inde iki değişiklik yaptı. DefanstaEmirhan Topçu yerineTayyip Talha Sonuç görevlendirilirken, forvette sakatlığı atlatanCiro Immobile Semih Kılıçsoy’un yerine şans buldu.

Beşiktaş'ın İlk 11'i

Beşiktaş, Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadaMert Günok, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sonuç, Felix Udokhai, Bakhtiyor Zainutdinov, Al-Musrati, Salih Uçan, Ernest Muçi, Gedson Fernandes, Rafa Silva ve Ciro Immobile 11'i ile sahada yer aldı.

Maçın İzleyicileri

Karşılaşmayı, Beşiktaş başkanlığına yeni seçilenSerdal Adalı ve Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut birlikte izledi.

Rizespor'da Değişiklikler

Çaykur Rizespor, Göztepe maçındaki 11'inde de iki değişiklik yaparak sahaya çıktı. Teknik direktörİlhan Palut, kaleciIvo Grbic yerineTarık Çetin ve orta sahadaGiannis Papanikolaou yerineDal Varesonvic'i tercih etti.

Taraftarlardan Yoğun İlgi

Çaykur Didi Stadyumu'ndaki maçta iki takımın taraftarları büyük bir ilgi gösterdi. Kendilerine ayrılan bölümleri dolduran taraftarlar, maç öncesinde tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Ferdi Tayfur Anıldı

Maç öncesinde, dün vefat edenFerdi Tayfur için stadyumda“Hatıran Yeter” şarkısı çalındı ve taraftarlar bu duygusal anı birlikte yaşadı.